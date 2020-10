Perović: Savjesno ponašanje Crkve tokom epidemije

Srpska pravoslavna crkva se sve vrijeme epidemiološke krize ponašala krajnje savjesno, a sveštenici Mitropolije crnogorsko-primorske pokazali su zavidan nivo odgovornosti i saradnje sa zdravstvenim radnicima, te otuda hajka antinovinara koja se ovih dana sprovodi prema Crkvi i sveštenstvu predstavlja udar na ljudsko lice crnogorskog društva, rekao je rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović.

"Kako da budemo ljudi i kako da gradimo i unapređujemo zajednički život ako svakodnevno proizvodimo toliko laži?", upitao je Perović.

On je za crnogorske elektronske medije rekao da odgovorno tvrdi da ne postoji neka objektivna zdravstvena opasnost ili neko stručno upozorenje u tom pravcu, a da se Crkva po tom pitanju nije ponijela krajnje savjesno.

Perović je naveo da su pojedini mediji doslovno klasteri širenja epidemije slijepe mržnje prema neistomišljenicima.

"Da im ne pominjem imena, ali to su mediji, njih četiri-pet, na kojima svakog dana možete pročitati jedne te iste vijesti, istovjetne `autorske` tekstove i identičnu nepodnošljivost prema svima koji ne dijele njihove stavove i njihovu viziju `ljubavi` prema državi, bolje reći, prema državnim privilegijama koje uživaju", naglasio je Perović.

On je dodao da prema ideologiji tih medija jedan zakon treba da važi za sveštenike i vjernike, a drugi za sve ostale javne službe.

"Iz takve pameti je i izašao onakav Zakon o slobodi vjeroispovijesti, prema kojem je o crkvenoj imovini trebalo raspravljati na jedan, a o imovini drugih fizičkih i pravnih lica na drugi način. Zato je za njih, prije neki dan, senzacionalna vijest bila dijagnoza virusa korona kod nekolicine sveštenika, i gle čuda - "dokaz nesavjesnosti Crkve po pitanju zdravstvene pažnje"", rekao je Perović.

On je podsjetio da je prošlo više od pola godine od pojave virusa korona u Crnoj Gori do prvog zaraženog sveštenog lica, i to nakon brojnih litija i drugih crkvenih okupljanja širom zemlje.

"Ovoliko zakašnjeli kontakt virusa sa crkvenim skupovima ne navodim kao dokaz da smo, kao vjerujući ljudi, prezaštićeni od zaraze, ali to jeste dokaz da nismo, ni po čemu, ni gori, ni drugačiji od drugih", pojasnio je Perović.

On je naglasio da je svaki sveštenik, nastavnik ili učenik bogoslovije kod koga se pojavila sumnja u postojanje simptoma momentalno stavljen u izolaciju i pod ljekarski nadzor.

Perović kaže da u Cetinjskoj bogosloviji nema zaraženih đaka, niti nekog od pomoćnog radnog osoblja, pa se život i rad škole odvija neometano.

"Postoji sumnja na par nastavnika, ali oni su trenutno van nastavnog procesa dok se ne utvrdi njihovo stanje. Cetinjska bogoslovija svakako predstavlja školu zatvorenog tipa. Mi u njoj trenutno kombinujemo živu i onlajn nastavu. Kontakt sa okolinom je sveden na minimum, a ako bude bilo zaraženih u kolektivu", dalji rad ćemo koordinisati sa nadležnim medicinskim službama - objasnio je Perović.

On je saglasan sa primjedbom da disciplina na okupljanjima vjernika prilikom vjerskih obreda nije uvijek besprekorna.

"Samo, to nije posljedica organizacionog nemara, koliko činjenice da je Pravoslavna crkva najmnogoljudnija institucija u Crnoj Gori, a da su današnje duhovne potrebe ljudi isprepletane sa stihijom straha i neizvjesnosti. U tom smislu nije uvijek lako staviti u red i poređati u kolone one koji su žedni Boga Živoga", naglašava Perović.

On konstatuje da su propusti u ubjedljivoj manjini u odnosu na mir i red koji tokom cijele godine vlada u crnogorskim hramovima.

"Tolike litije, tolika narodna sabranja u hramovima i crkvenim portama, a izvori epidemiološke zaraze su dominantno bili na nekim drugim tačkama", konstatuje Perović.