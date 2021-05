Perović: Nepotpisivanje ugovora - nastavak diskriminacije SPC

Nepotpisivanjem ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve o statusu SPC nastavlja se višegodišnja diskriminacija Crkve u ovoj državi, smatra rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović.

Perović je za TV Vijesti ocijenio da je aktuelna crnogorska Vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa SPC.

Odgovarajući na pitanje kako vidi stav Sabora SPC da i nova crnogorska vlast izbjegava da potpiše temeljni ugovor, on je rekao je da duboko veruje da je ta formulacija proizvod trenutnog i privremenog nesporazuma.

- Činjenica je da, koliko možemo da razumemo iz saopštenja i iz onoga što su iskazi predstavnika Vlade Crne Gore, da je ova Vlada spremna da potpiše taj ugovor i da se na tom potpisivanju radi - rekao je Perović i ocijenio da je taj čin pred finalizacijom.

On je dodao da je SPC pokazala spremnost da se taj ugovor potpiše i dodao da vjeruje da će se u najskorijoj budućnosti pokazati kako tu više nema prostora ni za kakvu diskriminaciju SPC u Crnoj Gori.

Perović je naglasio da još nema tačnog datuma kada će mitropolit Јoanikije biti ustoličen i istakao da to određuje Sinod SPC.

- Procedura nam je poznata – Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, kako to nalažu crkveni običaj i pravila, uvešće u tron cetinjskih mitropolita novoizabranog mitropolita Јoanikija. To će da se desi, kako praksa nalaže, u neko najskorije vrijeme, kada to odredi Sveti arhijerejski Sinod SPC - objasnio je Perović i dodao da je riječ o vijekovnom običaju.