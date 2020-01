Perović: Haos u Crnoj Gori nikome ne može donijeti dobro

Rektor Bogoslovije na Cetinju Gojko Perović upozorava da haos u Crnoj Gori nikome ne može donijeti dobro i tvrdi da je vlastima u toj zemlji draže da ima sukoba, jer pokazuju potpuno odsustvo želje za dijalogom sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti.



"Otvoreno tvrdim da je vlastima u Crnoj Gori draže da ima sukoba, jer pokazuju potpuno odsustvo želje za dijalogom. I sad ove posljednje poruke koje su nam poslali, to je poziv na razgovor o primjeni Zakona. To malo liči na neku neprimjerenu trgovinu. Mi imamo normalniji, legitimniji zahtjev - promijenite Zakon", poručuje Perović.

On napominje da sve što ide u prilog stavljanja Zakona u drugi plan, nije dobro ni za Crkvu, niti za narod.

"Јer, neko iz vlasti će radije da se bavi nemirima, sukobima i tučama nego da ga neko pita da li si donio dobar zakon i hoćeš li ga popraviti", rekao je Perović večeras za Radio Beograd.

Prema njegovim riječima, na legitimne i jasne zahtjeve Crkve da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti loš i da treba donijeti bolji "imate jednoumno reagovanje crnogorskih vlasti", gdje se ni između redova ne pojavljuje nikakvo pitanje da li su možda pogriješili i da li 250.000 ljudi na ulicama predstavlja znak da možda nije trebalo da donesu taj akt, objavljeno je na sajtu Mitropolije crnogorsko-primorske.

Perović naglašava da su litije koje organizuje Mitropolija crnogorsko-primorska već mjesec dana otkako je Zakon usvojen legitiman građanski protest, te da Crkva neprekidno poziva na njihov miran i molitven ton, ali da činjenica da je sve veći broj ljudi na ulici govori da je teže održati poredak.

On ističe da su litije i dalje u crkvenom tonu, ali da su one podigle i drugo građanstvo i omladinu koja želi da iskaže i drugo nezadovoljstvo.

"Tako posljednjih dana imamo bojenje zidova u boje srpske trobojke, koje su istovremeno i boje Kraljevine Crne Gore. Te boje su nađene kad smo prenosili posmrtne ostatke kralja Nikole iz Francuske u Crnu Goru. To nije ništa protiv Crne Gore, a jeste buđenje svijesti kod te omladine. I na to imamo besmisleno, represivno reagovanje policije, koja suzavcem rastjeruje tu omladinu. A onda imamo još smješniju scenu da policijska patrola čuva bijeli zid. Da sad ne nabrajam kakvih sve grafita ima, kakvih skaradnosti i nemoralnosti, to se ne dira", navodi Perović.

On poručuje da, naravno, trobojka nije starija od Francuske buržoaske revolucije, ali, ako je i tako, ona predstavlja univerzalne simbole slobode, bratstva i jednakosti.

Prema njegovim riječima, sa druge strane se otvara prostor, a ima i smišljenih akcija koje idu na provokacije i zaoštravanje, da za temu ne bi imali Zakon i mirne crkvene litije.

"Neko će reći da se narod probudio, neko će reći da je čudo, neko, kao vlasti u Crnoj Gori - političke demonstracije obučene u crkveno ruho, ali svi koji prate zbivanja ovih mjesec dana su saglasni da toliko naroda na ulicama u Crnoj Gori nikad nije bilo. Neko će reći ovo je borba za crkvu, a ja bih tome obavezno dodao i borba za Crnu Goru koja će imati normalne zakone, poštovati osnovna ljudska prava i Ustav", poručio je Perović.

On je napomenuo da Vlada u Crnoj Gori prethodnih godinu dana nije htjela nikakav dijalog, da je /ne/vješto izbjegavala situacije da se raspravlja i zato je to prvi argument protiv vladinog iskaza.

"Naše su primjedbe i te kako osnovane. Riječ je o kršenju osnovnih ljudskih prava, o jednakosti pred sudovima, o pravu na suđenje, o ustavnoj odredbi da je zabranjeno diskriminisanje i odredaba da su crkva i država razdvojene. Sve to ovaj zakon krši i to je lako i čitljivo i onome koji nije pravnik. Imate ovih dana i činjenicu iz crnogorskih medija - gotovo da ne postoji pravnik koji je voljan i sposoban da takav zakon brani", kaže Perović.

On je naveo da njihov pravni tim vrlo brižljivo priprema prigovore, kao i da su oni upravo ovih dana prošli provjeru najvećih stručnjaka za ta pravna pitanja, profesora univerziteta.

"Kontaktirali smo sve ljude iz te branše i upravo smo sad u fazi pred predavanje tih prigovora. Da li će biti usvojeni ili ne? Imate zemlju u kojoj ista vlast vlada 30 godina, a prvi čovjek te vlasti, iako bi trebalo da bude predsjednik svih građana, iako bi trebalo da budu odvojene zakonodavna, izvršna i sudska vlast, taj predsjednik i prije naše inicijative izričito kaže da Zakon neće biti povučen. Pa sad zamislite u kakvoj su situaciji sudije Ustavnog suda, kada predsjednik koji bi makar trebalo da ćuti sada dok se proces ne završi, o protestima govori da su ludosti", rekao je Perović.

