Perović: Čekamo odgovor Vlade o nastavku pregovora

Pregovori Mitropolije crnogorsko primorske (MCP) i Vlade u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti treba da se obnove, ali ne mogu trajati u nedogled, ocijenio je rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović, navodeći da je taj akt potrebno suštinski promijeniti, jer je u suprotnosti sa Ustavom i ljudskim pravima.

Na pitanje kada se očekuje nastavak pregovora povodom tog zakona, Perović je odgovorio da je mitropolit Amfilohije, nedavno u zvaničnom dopisu podsjetio premijera Duška Markovića da ta tema stoji otvorena i da se čeka odgovor Vlade.

- Crkva spremno čeka odgovor Vlade i sa pažnjom će da sasluša njeno konačno viđenje ove teme - kazao je Perović agenciji MINA.

On je podsjetio da su prvo imali petosatni sastanak vladika i ministara.

- Potom smo imali dug i sadržajan sastanak takozvanih ekspertskih timova, i više ne vidim ni potrebe ni prostora da se pregovara u nedogled - kazao je Perović.

On je rekao da posebno nema dileme u čemu je problem i poručio da Vlada treba da odgovori da li će zakon biti mijenjan ili neće.

Perović je podsjetio da su ljudi iz ekspertskog tima Vlade, na posljednjem sastanku, priznali da su prigovori crkve i argumentovani i pravno utemeljeni.

- Mijenjamo li ga suštinski, tamo gdje je on u koliziji sa Ustavom i osnovnim ljudskim pravima, - ili ćemo, ne daj Bože, sebe i javnost da obmanjujemo nekim friziranjem i uljepšavanjem ovog, po nama, nakaradnog teksta - naveo je Perović.

On je rekao da će spor biti riješen kada bude "uklonjen" Zakon i usvojen bolji i poručio da nema ni govora o potpisivanju bilo kakvih temeljnih ugovora MCP dok je na snazi "ovaj udar na pravni poredak države".

On je naveo da možda izgleda da MCP nastupa po principu "uzmi ili ostavi" odnosno da ucjenjuje Vladu zahtjevom da se uklone sporni članovi Zakona bez čega nema dalje priče ni o čemu drugom.

- Do ove situacije smo došli tako što cijelu prethodnu godinu crkvu niko ništa nije pitao ni oko čega. Mimo međunarodnih preporuka o inkluzivnom i transparentnom dijalogu Zakon je donesen jednostrano. Zato mi kažemo 'promjena a ne primjena' Zakona - poručio je Perović.

Neutemeljene kritike o političkoj pozadini litija

Govoreći o nastavku litija Perović je rekao, da s obzirom da je zdravstvena situacija sve bolja u MCP očekuju da će "zatvorski uslovi" popustiti, i biti dobijen ambijent demokratskog društva u kom se podrazumijeva mogućnost javnog okupljanja.

Upitan da li će litije biti i tokom kampanje za parlamentarne izbore, Perović je rekao da ih ne zanima, kao crkvu i kao vjerujuće ljude, kad će i da li će biti parlamentarni izbori.

On je kazao da ako neko vidi vezu između izbora i litija taj treba da je traži u činjenici da vlast nije željela da kvalitetno riješi pitanje Zakona prije njegovog usvajanja.

- Nije ga riješila u momentu jasne građanske manifestacije negodovanja protiv tog Zakona. Vlast je svjesno gurala tenzije između sebe i Crkve ka 2020. godini, pa onda još konkretnije, prema drugom dijelu ove godine - ocijenio je Perović.

On je naveo da u tom smislu MCP ne interesuju kritike vlasti o političkoj pozadini litija jer su neprincipijelne i neutemeljene i da se radi o politikantskoj floskuli i zamjeni teza.

Perović je rekao da sa druge strane sve ima svoje političke razloge, jer je riječ o zakonu koji je izglasan u Skupštini i koji se samo i jedino u njoj, politički, može biti promijenjen.

- Kad kažemo da je pozadina politička to onda ne znači da se crkva bavi strankama, ili da je skliznula u politikanstvo, nego da smo, voljom države, došli do one političke teme, donošenje zakona o crkvama i vjerskim zajednicama koja se tiče crkve - kazao je Perović.

On je naveo da je isključiva politička volja vladajuće garniture hoće li se litije vremenski poklopiti sa održavanjem izbora ili sa bilo kojom drugom političkom aktivnošću.

Političkim listama ne trebaju crkveni bogoslovi

Na pitanje da li bi MCP podržala nekoga na izborima, s obzirom da se pominje mogućnost formiranja liste za odbranu svetinja, Perović je odgovorio da političkim listama ne trebaju crkveni blagoslovi, niti crkvena imena.

- Druga je stvar da li među političarima, neko, iz sopstvenih vjerskih pobuda traži blagoslov za početak nekog posla. Takav i treba da ga dobije ali da to ne koristi u političkoj propagandi. Svaki normalan, koristan i dobronamjeran posao crkva blagosilja - kazao je Perović.

Perović je kazao da ako vladajuća partija u izbore ulazi sa kampanjom da hoće da mimo Ustava "podržavi" crkvu, crkvenu imovinu, bez suda, pripiše sebi onda ona, svjesno, daje legitimitet opozicionoj varijanti da se nazove "ne damo crkvu" ili "branimo svetinje".

- Ali to je stvar nečijih političkih procjena a nikako želje crkve da određuje i usmjerava, ni na koji način, bilo čiju političku aktivnost - rekao je Perović.

On je kazao da su stranke, partijašenja, diobe normalne stvari za parlamentarnu demokratiju, ali da to nije tema u koju bi crkva trebalo da ulazi i da se svrstava na nečiju stranu.

- Ono što bi – u političkim poslovima – eventualno moglo da dobije podršku crkve, nijesu podjele i diobe, nego neka ideja, neki proces ili vrijednost kojima bi ujedinila svu Crnu Goru - kazao je Perović.

Najava formiranja pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca udar na temelj države

Komentarišući poruke predsjednika države Mila Đukanovića da je moguće formiranje pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca, Perović je ocijenio da je to udar na temelje države.

- Na ovaj način predsjednik ruši Ustav, koji kaže: država i crkva su odvojene, u organizacionom smislu. Ne može i ne smije država ili partija – osnivati niti obnavljati Crkvu - rekao je Perović.

On je kazao da Đukanović dijeli građane, afirmišući nacionalizam kao princip vjerskog okupljanja što je suprotno i crkvenim kanonima, i načelima građanskog društva.

On je upitao šta znači utvrđivanje podjela po nacionalnoj osnovi, naročito između Srba i Crnogorca u Crnoj Gori.

- Zar mi nijesmo braća, kumovi i najbliži rođaci? Na posljednjem popisu približno je jednak broj nacionalnih Crnogoraca i govornika srpskog jezika, kao što je približno jednak broj nacionalnih Srba i govornika crnogorskog jezika - naveo je Perović.

On smatra da to govori da Crnogorci govore srpski, a da Srbi govore crnogorski. "Ustvari, to sve znači, da su podjele po tom pitanju – jedna velika besmislica".

On je naveo da se u predsjednikovom govoru, dovodi u pitanje pravo crkve da se pita, da predlaže u vezi pravca budućeg kretanja i razvoja Crne Gore.

- Mi sveštenici i vjernici, istovremeno smo i građani ove države. I imamo pravo na javnu riječ, da kažemo šta nam se sviđa a šta ne, da se međusobno dogovaramo, da savjetujemo jedni druge - rekao je Perović.

On je kazao da je Crna Gora i njihova zemlja i da imaju pravo da odlučuju o njenoj daljoj sudbini ništa manje nego bilo ko iz vlasti sve u skladu sa propisima i važećim standardima društvenog života.