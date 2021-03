Penzionisani vozač koji je uhodio Ninu Badrić na sudu, evo koja kazna mu prijeti

Penzionisani vozač Ilija M. (57) koji se tereti za nametljivo ponašanje, pošto je navodno uhodio Ninu Badrić, sjeo je danas, 10. marta, na optuženičku klupu Opštinskoga suda u Zagrebu.

Tužilaštvo za fana popularne pjevačice traži osam mjeseci zatvora, uslovno na tri godine.

Naime, na njenim koncertima bio je uvijek u prvim redovima, a opsjednutost njom pojačala se u avgustu 2018. godine, da bi nakon dvije godine kulminirala krivičnom prijavom za nametljivo ponašanje, piše Jutarnji.hr.

Međutim, Ilija tvrdi da mu se Nina Badrić sviđa kao muzičarka, ali i da je sve "jedan veliki nesporazum", misleći pritom na činjenicu da joj se pojavljivao pod prozorima stanova i hotela od Zagreba, preko Brača, do Hvara, a prijatio ju je i po prodavnicama.

- Poslao sam dopis u njen sandučić u kom sam tražio od nje da se odredi. Tražio sam odgovore, a nisam ih dobio. Nisam joj narušavao intimu, a ona je pogodila o kome se radi. U Jelsu odlazim već sedam godina, a Ninu pune tri tamo nisam vidio niti sam joj u Jelsi prilazio, a kamoli je do tamo pratio. Ali tada se u meni rodila ideja. Samo sam htio da joj dam ruže - rekao je Ilija.

- Napominjem da sam je puno puta na društvenim mrežama branio u svojim komentarima i svaka moja riječ je išla njoj u korist. Sve što sam u životu napisao, napisao sam za Ninu. Sjećam se i da sam jednom objavio na njenoj stranici pjesmu koju je ona pohvalila pa sam se malo na nju zakačio jer u tom smislu odgovaramo - rekao je.

- Nakon toga njenu stranicu više nisam mogao da vidim - branio se "pjesnik" Ilija M. kom je stigla i blokada s Ninine stranice. Ne bi li opravdao svoje beskonačne šetnje pod Nininim prozorom, pravdao se da je to od ranije bila njegova ruta kretanja i da ništa neprikladno nije uradio.

- Jednom mi je otvorila vrata. Čekao sam je i video da je to ona. Ponudio sam joj neke svoje radove, na šta mi je odgovorila da ona sama piše pjesme. Ja sam samo htio da ona vidi moj rad jer mi je draga i kao žena i kao muzičarka. S njom sam imao velike zamisli, bez obzira na to da li bi to bilo kroz muško-ženski odnos ili onaj profesionalni - dodao je.

- I u sandučić sam joj poslao jednu pjesmu koja govori o njoj i da sam zamislio nešto više. Slao sam joj svašta, ali ne znam da li je sve to pročitala. Bilo bi mi je drago da konačno sazna šta mislim o njoj i mislim da neko ko je zaljubljen u nju možda stopira moje poruke - kaže Ilija.

Njegovo uporno pojavljivanje kod Nine Badrić izazvalo je nemir. Primijetila ga je prije pet godina na svojim profilima na društvenim mrežama. Često je pisao komentare i objavljivao pjesme, a objave su bile brojne, ljubavnog karaktera.

- Nedugo nakon toga sam na svojim koncertima uz binu uočila starijeg muškarca, izrazito prosjede kose, srednjeg stasa i koji je svojim izgledom odskakao od mlađe publike - rekla je Nina.

- Prije dvije godine mi je pozvonio na vrata stana u Zagrebu. Šokiralo me to. Donio mi je neke pjesme, ali se ne sjećam da li je išta posebno govorio. Samo je zurio u mene. To me izrazito uplašilo, posebno jer sam ga prepoznala s koncerata. Rekla sam mu da s njim ne želim nikakav kontakt, da prestane da mi donositi pjesme i da mi piše i da mi više ne dolazi jer da ću ga prijaviti policiji - dodaje pevačica.

- Uprkos tome, u junu 2019. godine snimala sam spot u Jelsi, a prije toga sam u Bolu imala koncert pa sam ga susrela po izlasku iz hotela. Užasno sam se prepala. Nisam mu se obraćala. Nakon toga sam provela nekoliko dana u svojoj kući u Jelsi primjetila sam ga kako sedi na zidiću ispred kuće - otkrila je Nina Badrić istražiteljima i dodala da se zatim spustila na ulicu i otišla do nametljivog obožavatelja, pa ga je zamolila da prestane da je prati. On joj je, prisjeća se, tada odgovorio da letuje na Hvaru i da ima pravo da bude tu.

Nakon toga ga je prijavila policiji i tražila zaštitu za vreme boravka na ostrvu. A kad je počela korona, uočila ga je kako učestalo šeta pod njenim prozorom u Zagrebu.

- Osim što je često šetao mojom ulicom, išao je u iste prodavnice kao i ja, trčao je mojom ulicom i sve vrijeme zurio u moje prozore. Bila sam užasno uznemirena i prestrašena. Zatvarala sam prozore da me ne vidi, a najviše me uznemirilo što je saznao moje adrese - kaže Nina.

- Pogledala sam njegov profil na Fejsbuku. Bio je prepun mojih slika i pjesama. Jezivo. Kulminacija je bila u julu i avgustu 2020. godine kad sam ga videla na zidiću u Jelsi preko puta moje kuće. Ništa nije govorio, već je samo zurio u mene staklenim pogledom - rekla je pevačica.

Što se tiče njegovih odlazaka na Hvar i na Brač u vreme dok je Nina Badrić bila tamo, Ilija M. kaže da joj nije narušavao privatnost jer je na primjer u "Jelsi bio s druge strane crkve kako ga ne bi vidjela".

- Svidio mi se njen osmjeh. Ona je moja nit vodilja u životu. Istina, bio sam na njenim koncertima barem 20-ak puta. Bio sam i ispred njene kuće zato što nisam svaki put mogao da odem na drugu stranu puta - rekao je Ilija.

- Za vrijeme zabrana zbog korone autobus nije vozio, a pored njene kuće sam išao po "Veronika" mleko u Konzum, a to mleko i inače pijem - zaključuje muškarac koji i dalje očekuje Ninin odgovor.

Na snazi su do daljnjeg mjere opreza, tačnije Ilija M. ne smije da joj se približi na 200 metara, a na istoj distanci najmanje mora biti i od njenog doma.