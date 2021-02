Patrijarh Porfirije: Bandiće je bio prijatelj Srba

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije danas je u Zagrebu služio prvu liturgiju nakon ustoličenja za poglavara Srpske pravoslavne crkve /SPC/, te je na kraju besjede izrazio žaljenje zbog smrti gradonačelnika Milana Bandića za koga je rekao da je bio prijatelj Srba.

"Bez ulaženja u politiku, jer to nam nije svojstveno, a i ne razumijemo se u to, dužni smo da kažemo da je on bio prijatelj pravoslavnih Srba i svih ljudi grada Zagreba i šire od toga, ali i moj lični prijatelj", rekao je srpski patrijarh Porfirije.

Patrijarh Porfirije je istakao da se moli Bogu za pokoj duše Milana Bandića, koji će, kako je potvrđeno iz Grada Zagreba, biti sahranjen u srijedu, 3. marta, na zagrebačkom groblju Mirogoj.

"Neka mu Gospod podari Carstvo nebesko i život vječni", rekao je srpski patrijarh.

On je govorio i o svom dolasku na tron zagrebačko-ljubljanskih mitropolita 2014. godine, te naveo da je po dolasku u Zagreb osjećao strah, jer je došao u nepoznatu zemlju i prostor, u vremenu kojem je "neposredno prethodilo bezumlje".

"Neka nam Gospod zbog takvih zabluda svima oprosti. Hristos je naše ogledalo, naša mjera, naš kriterijum. On je i smisao našeg postojanja. Duboko znam, a naučio sam se tome i od vas", rekao je patrijarh okupljenima.

On je dodao da Crkva Hristova postoji ne da bi dijelila, ne da bi stvarala konfrontacije, već da bi sabirala u Hristu, a onaj ko to razumije srcem, umom i dušom, riješio je smisao svog postojanja, prenosi Hina.

NJegova svetost patrijarh srpski je rekao i da je doživio ljubav na svakom koraku, prije svega od pravoslavnih vjernika Srba, ali ništa manje i od drugih, koji su ga, neprestano razoružavali i oslobađali onoga što je slušao, ali i onoga što je iznutra možda dolazilo kao predrasuda.

On je naveo i da zbog svega toga osjeća dužnost da svakog dana kaže po jedno "Gospode pomiluj" za pravoslavne Srbe u Hrvatskoj i za sve ljude u Hrvatskoj, sa željom da Hristov mir i ljubav budu sadržaji života svih ljudi.

Srpski patrijarh je rekao je da će ostati administrator Eparhije zagrebačko-ljubljanske onoliko koliko to bude volja Svetog arhijerejskog sabora, da će najviše biti u Beogradu, ali će dolaziti i u Zagreb.