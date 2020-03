Patrijarh Irinej: Ima indicija da može da se prolije krv u Crnoj Gori

Ne vidim o čemu bi se pregovaralo sa Vladom Crne Gore pošto je jedino rješenje da se povuče Zakon o slobodi vjeroispovijesti, izjavio je patrijarh srpski Irinej i izrazio brigu da ne dođe eventualno do fizičkih obračuna sa narodom i prolivanja krvi pošto, kako kaže, postoje indicije da bi se tako nešto moglo desiti.

Patrijarh srpski Irinej je na kraju svoje posjete SPC u SAD, gdje je predsedavao vanrednim Crkvenim Saborom na Floridi, govorio o aktulenoj situaciji u Crnoj Gori za sabornik.net i tom prilikom istakao da u spornom zakonu nema ni govora o vjerskoj slobodi već o želji da se dođe do svetinja i manastirskih imanja, koje bi se povjerile "nazovi mitropolitu Mirašu Dedeiću", koji je raščinjen zbog nedjela.

Patrijarh Irinej ističe da je činjenica da Dedeića ni narod u Crnoj Gori nije prihvatio.

- Јedino se plašimo da se ne tu ne izvedu momenti i neki slučajevi, gdje može doći do nekih fizičkih obračuna i čak do prolivanja krvi, što bi bila tragedija, a postoje indicije da bi se tako nešto moglo desiti. Crnogorci kažu: branićemo životima svojim naše svetinje. Poruka je vrlo jasna koju treba uvažiti u interesu i naroda i Crne Gore i mira - poručio je on.

Situacija u Crnoj Gori je, kaže, veoma osjtljivo pitanje:

- Јer, velikim dijelom su, neću da kažem koje sile i ko, podgravali takvo stanje u Crnoj Gori. Međutim, ovi nisu znali za granice, oni su se usudili da atakuju na nešto što je blisko narodu.

On navodi da ono što je Đukanović učinio, to je ne samo nezakonito, već i protiv svake pameti.

- On atakuje na najveće svetinje srpske i crnogorske, kao što su Ostrog, Cetinjški manastir, Morača i druge svetinje - naveo je patrijarh Irinej.

Podsjeća da Đukanović tvrdi da je to bila državna imovina do 1918. godine koja je navodno kasnije prešla u srpske ruke.

- To nije istina i ne samo da to nije istina, nego je srpska crkva rodila i podigla Crnu Goru. Bez sprske crkve Crna Gora danas ne bi ni postojala, to je činjenica. Tamo su mitropoliti bili gospodari Crne Gore i to što se dešava tamo jesu mirne demonstracije, koje su molitvene i odvijaju se na jevanđelski način, nikoga ne ugrožavajući već moleći se Bogu u svojim svetinjama i čineći litije da skrenu pažnhu vlastima - rekao je patrijarh Irinej.

Kaže da ga posebno raduje to što je takav stav zauzela i Amerika i izrazio očekivanje da će to doći do "ušiju gospodara Crne Gore", kao i da mu je drago što je to došlo i do "Elpidofora i drugih u Americi".

Američki arhiepiskop Elpidofor je ranije u pismu državnom sekretaru SAD Majku Pompeu naveo da se u Crnoj Gori krše ljudska i vjerska prava pravoslavnih hrišćana.

Patrijarh Irinej ističe je i rimski papa ustao i rekao svoje mišljenje da je to nešto što nenormalno i protivzakonito, kao i svi patrijarsi koji su dali podršku srpskoj crkvi u Crnoj Gori.

- Ali, u oni (vlasti u Crnoj Gori) to za sada ne uvažavaju mnogo. To nije dobro jer je to velika šteta i za sam narod u Crnoj Gori koji za sebe kaže da su Crnogorci. Naša i država i crkva nemaju ništa protiv što je ponovo uspostavljena Crna Gora kao država, oni su to bili, mogu biti i danas, ali nemaju pravo da budu neprijatlji Srbiji i srpskom narodu. Tako da nijedan Srbin nije u vladi Crne Gore, a imaju osam ministara muslimana - rekao je on.

Poglavar SPC ukazuje da postoji "neka želja da se Crna Gora oslobodi Srba, da se oslobodi same sebe".

- To je iskušnje našeg vremena, nadamo se i raduje nas što svijet uviđa to stanje pošto su svi uputili savjet Đukanoviću da se od toga odustane i da se stupi u pregovore sa SPC - naveo je patrijarh Irinej.