Papa Franjo tražio pomoć od Irineja oko uloge Alojzija Stepinca

Papa Franjo u odgovoru za HRT-ovog dopisnika dao je svoje mišljenje o proglašenju Alojzila Stepinca svetim.

Iz papinog odgovora dalo se naslutiti da će se na kanonizaciju kardinala Stepinca čekati još dugo jer postoje nejasne tačke, istorijske tačke kada je Stepinac u pitanju.

"Molio sam se, promišljao sam to, tražio sam savjete i vidio da trebam zatražiti pomoć patrijarha SPC-a Irineja. On je veliki patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničko istorijsku komisiju i sarađivali smo. I Irineju i meni jedini je interes istina. I da ne pogriješimo. Čemu bi služilo proglašenja sveca ako tu istina nije jasna. Nikome to ne bi služilo", rekao je papa Franjo.