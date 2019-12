Papa Franjo jasno protiv otuđivanja imovine SPC

Posljednjim pismom koje je papa Franjo uputio NJegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju jasno je rečeno da Vatikan ne podržava da na silu u Crnoj Gori bude donesen zakon koji bi otvorio vrata neravnopravnosti bilo koje vjerske zajednice, pa tako i SPC, ili da bilo kome bude otuđena crkvena imovina, rekao je neimenovani izvor iz Vatikana.

Ovaj visokopozicionirani sveštenik iz Vatikana izjavio je za "Večernje novosti" da je stav pape Franje jasan kod ovih situacija, a to je da do rješenja treba doći dijalogom i dogovorom, što očigledno do sada u Crnoj Gori nije slučaj.

On je istakao da Vatikan nije zadovoljan rješenjem iz Prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori.

"Očigledno treba vrijeme da se dođe do rješenja i da se nađe kompromis koji bi zadovoljio i Srpsku pravoslavnu crkvu /SPC/. U protivnom, ako bilo ko ostane nezadovoljan, rješenje neće biti postignuto", naveo je sagovornik "Novosti".

On je ukazao i na to da je izuzetno dobro što postoji stalna komunikacija pape Franje i patrijarha Irineja, što se pokazalo i u slučaju kardinala u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj Alojzija Stepinca.

"Papa je i ovog puta reagovao na pismo poglavara SPC, a kada jasno izrazi svoj stav, onda se iza kulisa pošalju i dodatne poruke", dodao je isti izvor.