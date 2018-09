Pacoli otkazao dolazak u Banjaluku

Pacoli je na Twitteru napisao kako je zbog "prepreka koje je stvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otkazao put u Banjaluku".

Because of the threats & obstacles created by RS/BiH President Milorad #Dodik towards me & my delegation despite the invitation by #BiH🇧🇦FM Crnadak, I’ve canceled my participation at the #SEECP Foreign Ministers Informal Meeting in Banja Luka. Dodik is a concern for all in WB!

