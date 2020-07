"Ovo su ogromne brojke, epidemiolozi na izmaku snaga"

Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak izrazio je danas zabrinutost zbog povećanog broja novih slučajeva virusa korona u Hrvatskoj, napominjući da su epidemiolozi "na izmaku snaga".

Danas je zabilježeno rekordnih 140 novih slučajeva virusa korona, a broj trenutno oboljelih je 1.088.

"Nije to eksponencijalni rast, to bi bio veći broj novooboljelih svaki dan, to su ogromne brojke, ali, nažalost, imamo porast koji ne želimo i nismo očekivali da će biti takav. Otvaranjem aktivnosti znali smo da će nam se pojaviti veće brojke, ali ovo su sad velike brojke i zabrinuti smo zbog toga", rekao je Capak i uputio apel građanima da se pridržavaju propisanih mjera.

On je za TV N1 Zagreb rekao da virus cirkuliše, ali je ocijenio da situacija ne izmiče kontroli.

"Naši epidemiolozi rade 24 sata dnevno. Situacija je sve teža i teža, treba sve kontakte od tih 140 osoba pronaći, upisati, odrediti... To je težak i naporan posao, imamo ukupno sto epidemiologa. Oni su na izmaku snaga", rekao je Capak.