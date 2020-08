Otac gledao snimak na kojem mu brutalno prebijaju sina: Imam traume

Novinari portala 24sata.hr posjetili su oca čijeg su sina brutalno pretukli mladići i sve snimili. Otac kaže da je gledao snimak i da ima traume.

"Meni je ovdje jedan komšija pokazao snimku, dok je on stajao na nogama, nije mi to bilo toliko neugodno gledati, ali kada ga je šamarao i udarao, on je odmah pao. Onda sam se ja zgrozio. Uspio se podići, ali su ga opet bacili. Protrnuo sam kad sam ga vidio na podu", priča nam još uvijek šokirani otac slabijeg mladića nad kojim su se iživljavala petorica mladića.

Podsjetimo, snimka na kojoj se petorica mladića iživljavaju nad slabijim mladićem u Kaštelima potresla je Hrvatsku.

Iživljavanje je trajalao nekoliko minuta, a na snimci se vidi kako dvojica mlate nesretnog mladića šakama i nogama, dok jedan sve snimao. Tukli su mladića s poteškoćama u razvoju i tražili su od njega novac, što nam je potvrdio i njegov otac.

Splitska policija reagovala je brzo, privela je dvojicu - jednog maloljetnika i jednog punoljetnika. Danas su objavili i detalje premlaćivanja mladića s poteškoćama u razvoju u Kaštel Štafiliću.