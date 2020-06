Orban podigao spomenik sa spiskom "otetih" teritorija - među njima su i dijelovi Srbije

Na spomeniku koji je Orban otovorio 4. juna na granici Mađarske i Slovačke povodom stogodišnjice potpisivanja Trijanonskog sporazuma nalazi se i spomen ploča sa mapom Mađarske iz vremena prije raspada Austro-ugarskog carstva, koja obuhvata Vojvodinu, kao i druge dijelove Srbije, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunije, Ukrajine.

Trijanonski sporazum potpisan je nedugo nakon Prvog svjetskog rata u palati Trijanon u Versaju, a njegovim odredbama je nakon raspada Austro-Ugarske mađarska teritorija smanjena za dvije trećine.

Exactly 100 years ago, in the Trianon palace at Versailles, two medium-ranking Hungarian officials signed away 2/3 of their country, and 3.3 million of their compatriots.A new Monument of National Solidarity has appeared in the past weeks in front of parliament in Budapest.🇭🇺 pic.twitter.com/kcIi5L0u63

