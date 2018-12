Opozicija traži ostavku  Vlade i fer izbore

Lideri Demokratskog fronta večeras su sa protestnog skupa ispred zgrade Skupštine Crne Gore u Podgorici zatražili ostavku Vlade Duška Markovića i organizovanje "prvih slobodnih i fer izbora".

Skupu nisu prisustvovali poslanici DF-a u Skupštini Crne Gore Milan Knežević i Nebojša Medojević, jer još nisu dobili rješenja Ustavnog suda o obustavljanju izvršenja kazne zatvora.

Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić rekao je u obraćanju okupljenima da "sva priča o nezavisnom pravosuđu nije tačna" i da u Crnoj Gori "ne postoje slobodne sudije, niti profesionalno tužilaštvo".

On je ocijenio da to jedino može da se zaustavi "pružanjem otpora".

"Nećemo odustati od naše borbe. Očekujemo podršku ostalih opozicionih kolega, ali i mladih ljudi, nalik onima u Francuskoj ili čak Albaniji, da se izborimo za slobodu", naglasio je Mandić.

On je dodao da opozicija treba zajedno da se okupi i da ide do kraja.

"DF je spreman da da riječ da smo spremni da idemo do kraja. Čekamo opozicione kolege da zajedno oborimo Vladu Markovića, a to je moguće samo ujedinjeno i vaninstitucionalnim metodama, da bi potom pripremili uslove za prve demokratske izbore. To su naši predlozi. Čekamo predloge od ostalih opozicionih kolega", naveo je Mandić.

Član Predsjedništva DF-a Predrag Bulatović rekao je da Vlada Crne Gore, nakon svega, mora podnijeti ostavku. "Želimo da na demokratski način srušimo ovu Vladu", istakao je Bulatović.

On je rekao da se Tužilaštvo, nakon Medojevića i Kneževića, "sada okomilo na predsjednika Nove srpske demokratije Andriju Mandića".

"Mandić je pozvan u Specijalno policijsko odjeljenje zbog govora o kriminalcima", naveo je Bulatović.

On je rekao da je Mandiću stigao poziv da se zbog izjave u Skupštini javi Tužilaštvu i svjedoči o "škaljarcima" i "kavčanima".

"O njima treba da svjedoče Marković, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, Đukanović", rekao je Bulatović i dodao da je večerašnji skup samo jedan u nizu.

Prema njegovim riječima, Ustavni sud popustio je pod pritiskom građana, a sudije Ustavnog suda su "sluge DPS-a".

On je poručio da će pozvati opoziciju da "sjednu zajedno bez uslova, ali da dođu lideri".

Predsjednik Radničke partije Janko Vučinić rekao je da su ulice "jedine slobodne institucije u Crnoj Gori jer je Skupština ponižena i pretvorena u pričaonicu".

Jedan broj učesnika protesta nosio je žute prsluke, po uzoru na demonstrante u Parizu.

Saobraćaj ispred zgrade parlamenta za vrijeme protesta bio je blokiran. Protestu su prisustvovali i predstavnici Ujedinjene Crne Gore, SNP-a i Demokrata. Nakon govora, održana je protestna šetnja.

Ranije večeras, DF je organizovao proteste i u Beranama, Pljevljima, Budvi, Nikšiću, Herceg Novom i Murinu.

Ustavni sud Crne Gore pokrenuo je danas postupak za ocjenu ustavnosti odredbi Zakonika o krivičnom postupku, kojom je propisana i mogućnost zatvaranja svjedoka koji odbija da svjedoči i naložio da se bez odgađanja obustave prinudne mjere stavljanja u zatvor poslanika DF-a Nebojše Medojevića i Milana Kneževića.