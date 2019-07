Oluja "potopila" Dalmaciju, u Veneciji oduvan kruzer

Olujni vjetar je oborio mnoga stabla na državnim i lokalnim putevima, kažu u Javnom preduzeću Putevi Srbije.

Ekipe putara su na terenu i raščišćavaju sve putne pravce.

Nevrijeme je veliku štetu napravilo u Šapcu.

Stablo debljine četrdesetak centrimeta od jakog vjetra puklo je na dva dijela u naselju Benska bara i palo na jedan automobil.

Na jednoj zgradi u Šapcu oluja je skinula cijelu fasadu.

Na zemlju se munjevito sručila cijela jedna vertikala, a fasada je pala na nekoliko automobila koji su bili parkirani ispred zgrade. Na svu sreću niko nije povrijeđen.

I Hrvatsku je pogodilo nevrijeme u kojem su tri osobe povrijeđene. Kako navodi portal Index.hr, oluja je "potopila" Dalmaciju i Jadran. Najgore je bilo na sjeveru Dalmacije, u Zadru i okolini. Udari vjetra su prelazili 100 kilometara na sat, što je prouzrokovalo probleme u prometu i na moru.

Teške posljedice nevremena prijavljene su i na području Vukovarsko-sremske županije gdje je padao grad veličine oraha, a ponegdje i veličine jajeta. Bilo je oborenih stabala, a u Drenovcima je vjetar odnio krov s osnovne škole.

U Borovu Naselju dvije starije žene su lakše povređene od udara grada, dok je u Posavskim Podgajcima muškarac pao s krova, prenosi Index.hr.

U Rijeci se na ulice srušilo nekoliko limova s krovova, a prijavljen je i udar groma u kuću koja je ostala bez struje.

Na auto-putu kod Kikovice u smjeru ka Zagrebu vozila su se zbog grada sklonila ispod vijadukta i tako blokirali saobraćaj. Oluja je zahvatila Kvarner, a nevrijeme se obrušilo i na šire područje Rijeke gdje je temperatura za samo deset minuta pala za osam stepeni.

U tom kratkom vremenu palo je 20 litara kiše, zabilježen je i najjači udar vjetra od 75 kilometara na sat, prenosi Jutarnji list. Nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i obilnom kišom, u večernjim satima pogodilo je i veći dio Istre, ali nije prouzrokovalo veće probleme, navodi Hina.

Vatrogasci su imali oko 20 intervencija koje su se uglavnom odnosile na uklanjanju grana na saobraćajnicama u Puli, Labinu, Poreču i Novigradu.

Snažno nevrijeme, praćeno obilnim padavinama i gradom, pogodilo je u nedjelju Sloveniju, a najviše su pogođene dvije oblasti na istoku zemlje, Šatejrska i Pomurska, gdje je oko 12.000 domaćinstava ostalo bez struje.

U Ptuju je vjetar dostizao brzinu od preko 100 kilometara na sat. Slovenačka agencija STA napominje da u tom dijelu zemlje vjetar rijetko prelazi brzinu od 70 kilometara na sat.

Gradonačelnica Ptuja Nuška Gajšek je na Fejsbuku objavila da su posljedice nevremena užasavajuće i da su angažovani svi raspoloživi vatrogasci.

Oluja nije zaobišla ni Veneciju, pa je tako ogroman kruzer za malo udario u restoran na obali nošen vjetrom dok je prolazio kroz lagunu. Video snimljen u nedjelju pokazuje da se kruzer kreće vrlo blizu obale, tako da je skoro potopio i druge brodove u blizini.

A cruise ship appeared to veer close to a Venice esplanade on Sunday amid stormy weather. https://t.co/Rve1LoJ3Pb pic.twitter.com/eXUw3pA8BG

— euronews (@euronews) July 8, 2019