Okreće se istraga za ubistvo Jasmine: Sumnja se na oca koji je umro

Za istragu će biti jako važno da se utvrdi ko je živio u kući za vrijeme ubistva 23-godišnje Jasmine Dominić koja je nestala 2000. godine

Članovi porodice Srnec u razgovoru s njima bliskim osobama odbacili su mogućnost da je Smiljana Srnec kriva za ubistvo svoje sestre Jasmine Dominić, čije je tijelo pronađeno nakon 19 godina u zamrzivaču koji se nalazio u porodičnoj u selu Palovac.

Što se tiče javnosti, odgovora na pitanja kako se tijelo našlo u zamrzivaču i ko je znao za njega za sada nema. Isto tako, ne zna se hoće li članovi porodice uskratiti odgovore na pitanja koja bi mogli da terete svog bliskog srodnika na koje prema zakonu imaju pravo. Policija još nije počela sa ispitivanjima, jer se čeka punomoćno rješenje o sprovođenju istrage protiv Smiljane Srnec. Usprkos tome, u javnosti izlaze informacije koje bi mogle da istragu odvedu u jednom ili drugom smijeru.

Za istragu će biti jako važno da se utvrdi ko je živio u kući za vrijeme ubistva 23-godišnje Jasmine Dominić koja je nestala 2000. godine. Upravo će to biti problem za istražitelje s obzirom na to da su u tom razdoblju i pokojni Martin Dominić i njegova supruga Katarina Dominić radili sezonski. On na gradilištima, a ona kao kuvarica u Njemačkoj. Upravo će zbog dinamike posla biti teško rekonstruirati jesu li oni u tom razdoblju boravili u kući.

Mještani koji su razgovarali sa novinarima ne mogu da se sjete da li su roditelji nesrećne Jasmine Dominić bili u Palovcu kada je ona nestala. Međutim, zna se da su pokojni Martin Dominić i njegova supruga Katarina Dominić oko dvije godine živjeli u kući u kojoj se nalazila i zamrzivač sa tijelom. To je bilo otprilike od 2011. do 2013. godine kada je Martin umro.

Kako je ispričao jedan njegov prijatelj, Martin se vratio u Hrvatsku i otada je radio po terenima u Puli, Rijeci i kratko u Njemačkoj. A kako je saznao da je bolestan živeo je u kući. Njegova supruga vratila se iz Njemačke kako bi u tom periodu bila uz njega. Stoga, u tom razdoblju u kući je živjelo ukupno sedmoro osoba: Smiljana sa svojim suprugom i troje dece, ali i otac i majka.

"Nakon što se razbolio i umro, žena mu je otišla u Njemačku da radi za stalno, nije više radila samo sezonski," izjavio je jedan od dobrih poznanika Jasminog oca.

Prijatelj pokojnog Martina ispričao je za Jutarnji list kako on smatra da policija još tokom prijave Jasmininog nestanka nije odradila posao kako treba i sada se, kaže, sumnja okreće prema njenom ocu za kojega svi meštani Palovca imaju riječi hvale.

Informacija do koje je Jutarnji list kažu da je, navodno, tokom 2003. godine policija intervenisala kod Martina Dominića zbog porodičnog nasilja. Ta informacija nije službeno potvrđena, međutim u slučaju da se to dogodilo bez samog razloga intervencije teško će biti taj događaj povezati s ubistvom Jasmine Dominić.