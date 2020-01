Oglasila se majka bebe koja je zataškana zbog porijekla: "Nisam htjela da joj život počne ovako"

Jagoda Oršuš porodila se u Opštoj bolnici u Čakovcu u Hrvatskoj 1. januara 2020. godine u 13.13 časova. Rodila je djevojčicu Marinu. Ljekari, medicinske sestre i babica su joj čestitali na prinovi i na traku oko ruke stavili oznaku sa brojem 1. Dok je ona čekala posjetu opštinskih čelnika, oni su darivali drugu porodilju.

Oznaka sa brojem 1 znači da je Marina Oršuš prva novorođena beba u Novoj godini pa će, kako nalažu običaji, kasnije toga dana u čestitke stići delegacija Međimurske županije kako bi Jagodi i Marini uručili poklone, rekao joj je ljekar.

Prošao je jedan sat, pa drugi, a palo je i veče, niko kod Jagode, osim rodbine i prijatelja, nije bio. Ali, nisu službeni čestitari zakazali, oni su bili u porodilištu, čestitali, podijelili poklone, dali izjave za televiziju i nasmiješili se fotografima, došli su, ali – “pogrešnoj” porodilji, ženi koja je dijete na svijet donijela šest sati poslije Jagode.

Kako se i zašto čakovečkoj bolnici dogodio ovakav gaf? Slučaj koji je zapalio internet svi uključeni tumače drugačije. Činjenica da je Jagoda Oršuš Romkinja iz romskog naselja Parag, a majka djeteta pogrešno proglašenog “prvim” je “seoska žena”, kako Romi nazivaju druge Međimurce, hrvatske nacionalnosti, digla je na noge Rome, a očekuje se i odgovor boraca za ljudska prava.

Obmana javnosti

Da “prva beba” nije zaista prva beba, alarmirao je javnost na društvenim mrežama saborski poslanik iz redova nacionalnih manjina Veljko Kajtazi. Njega je, kaže, “obmana javnosti o prvorođenom djetetu u Međimurskoj županiji neprijatno iznenadila”.

– Pitamo se zašto se prikriva informacija o prvorođenom romskom djetetu i zašto je ova porodica preskočena u tradicionalnim medijskim objavama o prvorođenoj djeci? Bojite li se ksenofobnih reakcija osoba kojima ne bi ugodno pala informacija o prvorođenom romskom djetetu? Ima li u ovakvim i sličnim situacijama elemenata diskriminacije, kršenja ljudskih prava? – upitao je Kajtazi.

Kajtazija je ovom obavijestio Matijaš Oršuš, predsjednik romskog naselja Parag u opštini Nedelišće, koji se, kaže, veoma iznenadio kad je na televiziji gledao prilog o posjeti župana Matije Posavca “prvorođenoj bebi u Međimurskoj županiji u 2020. godini”.

– Mi smo od Jagodinih već čuli da je njena Marina prva beba u 2020. godini pa nas je ovo baš šokiralo.

I Oršuš smatra da je riječ o namjernom propustu, “još jednom slučaju diskriminacije Roma u Međimurju”. Iako, kaže, Romi dobro sarađuju sa županom Posavcem, “pitanja su se počela rješavati u obostranu korist” i žao mu je što bi ih ovo moglo vratiti unatrag.

– Ovim je slučajem otvorena Pandorina kutija i mnogi će se slučajevi diskriminacije i segregacije sad javno otvoriti. Romi se posebnom osjećaju kao ljudi drugog reda u bolnici gdje bi pogotovo svi trebalo da budu jednaki. A oni Romkinje stavljaju isključivo zajedno u sobu poslije porođaja. Kažu da to one same žele “kako bi jedna mogla da ide da zapali cigaretu, a druga da joj pričuva bebu i druga stvar, da se lakše sporazumijevaju”. To nije istina i pitajte bilo koju Romkinju koja je rađala u ovoj bolnici jesu li je pitali s kim želi da bude u sobi – ističe.

Ko je pravi krivac?

– Nisu u pitanju sekunde da bi čovjek mogao da se zbuni, pa treba fotofiniš da se utvrdi istina, riječ je o satima – rekao je predsjednik Roma iz Paraga o slučaju zamjene prvorođene bebe.

Iako je međimurski župan Matija Posavec došao u bolnicu i u ime Međimurske županije čestitao “pogrešnoj” majci i bebi, ljutiti Romi ne smatraju njega odgovornim za propust.

– Krivi su doktori i niko drugi. Oni su bili na porođaju i znaju koja je prva beba i tačka – uznemireni su paraški Romi.

Župan Posavec kaže da mu je žao što se “čak i plemenit i lijep događaj poput rođenja djeteta politizuje i koristi za prikupljanje političkih bodova”.

– Kao župan, svake godine posjećujem i darujem prvorođeno dijete, ali dolazim po pozivu bolnice i moram reći gospodinu Kajtaziju da nemam direktnu vezu sa porodilištem pa lično ne znam koja je prva beba ugledala svijet – kaže župan koji oštro demantuje bilo kakvu namjernu diskriminaciju.

– Građani Međimurja i naše institucije sigurno nemaju loše namjere ili ksenofobne ispade koje u svom pismu insinuira gospodin Kajtazi – zaključuje župan.

Direktor čakovečke bolnice Tomislav Novinščak preuzima odgovornost i kaže da je pogriješila bolnica.

Međusobne optužbe

– Kao direktoru, jako mi je žao što je došlo do ovakve greške. Bolnica i sistem su veliki i preuzimam odgovornost, ali ne i optužbu za diskriminaciju. Greške su ljudske, ali je ljudski i oprostiti – kaže direktor.

Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, riječ je banalnoj greški. Žena koja je proglašena majkom prve bebe u bolnicu je došla redovno i njen porođaj bio je očekivan uveče 1. januara u 19 časova pa su iz bolnice obavijestili župana da dođe u to vrijeme. Jagoda Oršuš je, međutim, u bolnicu stigla putem intervencije i ubrzo rodila. U velikoj se frci zbog novogodišnjeg dežurstva, pravdaju sugovornici lista, niko nije sjetio da je ona postala prva porodilja u 2020. godini.

Dok haos oko pitanja (ne) namjerne zamjene prvorođene bebe ne jenjava, Marina je sa majkom u subotu, 4. januara, napustila bolnicu. Majka Jagoda u ovoj je priči najtiša, neugodna joj je ovakva pažnja javnosti i nije očekivala da će njeno šesto dijete uz ovakvu javnu pompu provesti prve dane života.

– Kad sam rodila, rekli su mi da sam prva žena koja je rodila za Novu godinu i stavili su mi oznaku sa brojem 1 oko ruke. To sam rekla svojima i eto nastao je problem. Malo sam ogorčena – rekla je kratko.