Odrednica velikog naučnika - tamo je moje srce, gdje je moja otadžbina

Manifestacija "Dani Milutina Milankovića u Crnoj Gori", svečano je otvorena večeras u Srpskoj kući u Podgorici i trajaće do 1. oktobra.

Manifestaciju, čijem je otvaranju prisustvovao veliki broj predstavnika diplomatskog kora, organizuje Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski informativno-kulturni centar "Sveti Sava".

Akademik Milojica Јaćimović rekao je, obraćajući se okupljenima, da je život i stvaralaštvo Milutina Milankovića svjedočanstvo o nemjerljivoj ljubavi za vlastite korijene i otadžbinu.

"Milutin Milanković je birao isključivo okrilje svoga naroda za naučnoistraživački rad. Latinska sentenca - "Tamo je moje srce, gdje je moja otadžbina", jedna je od najbitnijih odrednica njegovog života", naglasio je Јaćimović.

On je napomenuo da je ovaj velikan srpske i svjetske nauke bio dugo osporavan u svijetu, a u svojoj zemlji i zaboravljen.

Јaćimović je naglasio da je činjenica da je Milanković velikan srpskog roda i da spada u red vodećih naučnika svijeta nauke u dvadesetom vijeku.

"Njemu u čast, jednom krateru na tamnoj strani Mjeseca dato je njegovo ime. Ovo je zvanično usvojeno na kongresu Međunarodne astronomske unije 1970. godine u Brajtonu. Ista ta organizacija donijela je odluku u Sidneju 1973. godine da se i na Marsu jednom krateru da ime Milanković", podsjetio je on.

Јaćimović je dodao da jedno nebesko tijelo koje su otkrili srpski astronomi, a nalazi se u asterodinom pojasu, nosi ime "1605 Milanković".

Predsjednik Udruženja "Milutin Milanković" iz Beograda Slavko Maksimović rekao je da je pitanje koliko se srpski narod odužio precima, te napomenuo da kada je riječ o Milutinu Milankoviću, njegovo ime tek od skoro nosi jedna mala ulica u Beogradu.

Projekcijom filma "Od betona do kanona" završen je prvi dio programa, a posjetioci su se potom preselili u izložbeni salon "Lubarda", gdje je priređena izložba "Milutin Milanković, život i delo".

Izložbu je otvorio ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac, a publici je predstavio sekretar Udruženja "Milutin Milanković" iz Beograda Slobodan Stojanović.

Izložbeni salon "Lubarda" u Srpskoj kući biće otvoren za posjetioce svakoga dana od 11.00 do 14.00 i od 17.00 do 20.00 časova, a postavka će trajati do 1. oktobra.