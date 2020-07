Od večeras se zbog korone uvode paprene kazne

Uprava za inspekcijske poslove već od večeras, čim stupi na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, rigorozno će novčano kažnjavati kršenje naredbi o sprečavanju širenja korona virusa, saopštilo je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), objavljeno je na Tviter nalogu Vlade Crne Gore.

Zakonom koji je izglasan u Skupštini Crne Gore predviđene su novčane kazne od 2.000 do 20.000 evra za prekršaje za pravna lica, a za odgovorno lice i od 500 do 2.000 evra. Za fizička lica predviđene su kazne od 100 do 2.000 evra.