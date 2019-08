Od sutra zabrana pušenja u zatvorenom, kazna i do 40 hiljada maraka

U Crnoj Gori će od sutra biti zabranjeno pušenje u zatvorenom prostoru, jer tada stupa na snagu novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Zakonom se strogo zabranjuje upotreba duvanskih proizvoda u javnim zatvorenim prostorijima, osim u kazinima. Onaj ko prekrši odredbe ovog zakona rizikuje da plati kaznu i do 20 hiljada evra.

Stupanjem na snagu novog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda prestaće da važi Zakon o taksama i više neće biti moguće plaćati takse da bi u nekom dijelu objekta bilo dozvoljeno pušenje.

Najvažnije je to što se više ne dozvoljava upotreba duvanskih proizvoda u bilo kojoj prostoriji ili njenom dijelu, u kojoj se konzumiraju hrana i piće.

Takođe, strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kojem dijelu zatvorenog prostora u kojem poslove obavljaju, između ostalog, državni i lokalni organi i službe, prostora u kojem se obavljaju zdravstvena, vaspitno-obrazovna ili kulturna djelatnost, socijalna zaštita, sport i rekreacija, trgovinska djelatnost, proizvodnja, promet ili skladištenje hrane, snimanje i javno emitovanje programa, kao i u prostoru u kome se održavaju sastanci i javni skupovi.

Osim toga novim zakonom se propisuje i zabrana stavljanja u promet duvanskih proizvoda, čije pakovanje ne sadrži zdravstveno upozorenje koje se sastoji od zdravstvenog (tekstualnog) i slikovnog upozorenja, koje mora da pokriva po 65 odsto prednje i zadnje spoljašnje površine pojedinačnog pakovanja duvanskih proizvoda.

Za one koji budu kršili odredbe ovog zakona predviđene su i ne baš male novčane kazne, koje se kreću i do 20 hiljada evra.

Zakonom je propisana novčana kazna za prekršaj za nepridržavanje propisanih zabrana i ograničenja za pravno lice od 500 evra do 20.000 evra, za odgovorno lice u pravnom licu od 50 evra do 2.000 evra, a za preduzetnika od 150 evra do 6.000 evra.

Takođe, novčana kazna za prekršaj od 30 evra do 1.000 evra propisana je za fizička lica koja puše u javnom i radnom prostoru i izlažu druga lica sekundarnom duvanskom dimu, za lica koja puše u javnom, odnosno radnom prostoru koji vlasnik, odnosno korisnik nije isključivo odredio za pušenje ili koji puši u sobama i apartmanima za smještaj gostiju, koje poslodavac nije odredio i istakao oznaku da je u tim sobama i apartmanima pušenje dozvoljeno.

U Zakonu je precizirano da je za nadzor nad njegovim sprovođenjem zaduženo Ministarstvo zdravlja. Poslove inspekcijskog nadzora obavljaće inspektori nadležni za oblasti na koje se odnose mjere ograničenja i zabrane upotrebe duvanskih proizvoda, u skladu sa zakonom, i to sanitarni, zdravstveni, tržišni i turistički inspektor.