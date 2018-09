Novosti: Veselji planirao i napade na Vučićevu kolonu

Kosovski Albanci pokušali su juče da izazovu nemire s nesagledivim posljedicama, čiji je krajnji cilj bio napad na kolonu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je krenuo u obilazak Srba u selu Banje, u okolini Srbice - saznaju "Novosti".

Već u ranim jutarnjim časovima, naoružani veterani OVK - koje je mobilisao njihov bivši šef a sada predsjednik parlamenta u Prištini Kadri Veselji, čije je rodno mjesto upravo najveće terorističko uporište, Drenica - na nekoliko mjesta na putu kojim je do sela Banje trebalo da prođe Vučić postavili su barikade od balvana, teške mašinerije, zapaljenih guma...

Dio "paklene scenografije" Veseljija i njegovih pristalica, koja je ozbiljno mogla da ugrozi život šefa države, bili su i transparenti na albanskom jeziku, na kojima se srpski narod i predsjednik Vučić optužuju za genocid.

Na barikadama su bili i predsjednici Srbice, Glogovca i drugih opština zloglasnog dreničkog kraja, koji je godinama bio najekstremnija baza OVK i mjesto gdje su počinjeni najstrašniji zločina protiv Srba. Rame uz rame s naoružanim veteranima OVK stajao je i gradonačelnik Srbice Bekim Jašari, brat Adema Jašarija, koji je prijetio da će predsjednik Srbije moći da prođe u taj dio Kosova samo ako se, kako je rekao, izvini za počinjene zločine?!

I pored informacija da se sa čak pet lokacija čuju rafali, predsjednik Vučić je nastavio put Banje, ali je kolonu malo poslije 10 sati zaustavila kosovska policija.

Šef države pokušao je da pregovara kako bi mu se obezbijedio prolaz, ali su pripadnici KPS uporno ponavljali da imaju naredbu svoje vlade da ga ne puste. Obavijestili su ga da su blokade na dva kilometra ispred njih i da nije bezbijedno da nastavi put.

Koliko je situacija bila dramatična, pokazuje i to da je ministar odbrane Aleksandar Vulin u jednom trenutku, bez objašnjenja, prekinuo gostovanje na TV Pink i napustio studio. Prije toga, on je saopštio da postoje informacije o tome da se čuju rafali na pet mjesta na trasi kojom treba da prođe predsjednik.

"To čine naoružani veterani terorističke OVK, i za to odgovornost snosi Veselji. To je sve što imaju. Sila. Sada se puca pred očima cijelog svijeta. Naoružani ljudi na KiM sada pucaju", rekao je Vulin.

Poslije rasprave s kosovskom policijom, kolona sa predsjednikom krenula je ka Kosovskoj Mitrovici, a Vučić se telefonom obratio mještanima Banje, koji su ga slušali preko razglasa.

"Neću nikoga pozivati na puške, ali neću dozvoliti nikome ni da se puškama iživljava nad srpskim narodom. Žao mi je što su me prištinske vlasti spriječile da dođem u vaše selo. Nisam krenuo dalje, jer nisam htio da ugrozim vas i vašu bezbednost", rekao je Vučić, dok pojedini među okupljenima, uznemireni cijelom situacijom i rafalima koje su čuli i tokom noći oko sela, nisu krili suze.

"Molimo da se držite ratnički, najsnažnije što možete. Pomoći ćemo koliko možemo. Žao mi je što nisam mogao da vam saopštim da sam donio odluku u vezi s vrtićem u mjestu, da ćete vi i vaša djeca da živite bolje i da vjerujete u budućnost. Nadam se da ćemo se vidjeti u boljim prilikama",poručio je predsjednik.

Dok se na putu za Banje odvijala prava drama, politički predstavnici Prištine, koji su još jednom pokazali da im mir i kompromis očigledno nisu u interesu, slali su licemerne poruke da su naknadno zabranili posjetu dreničkom kraju "zbog bezbjednosti građana".

Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj rekao je da je odluka donesena zbog sigurnosti građana, a šef diplomatije Bedžet Pacoli tvrdi da je vlada u Prištini za ovakav potez dobila i odobrenje međunarodne zajednice.

Veselji je nastavio da provocira, optuživši Vučića da je "na Kosovo došao sa ratnom retorikom, protiv mirne budućnosti". On je priznao da je dozvola za Vučićevu posjetu jezeru Gazivode došla poslije poziva međunarodnih partnera.

TAČI: RAZUMIJEM REVOLT VETERANA

Predsjenik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači izrazio je danas razumijevanje za, kako je naveo, opravdanu reakciju veterana OVK protiv posjete predsjednika Vučića dreničkom kraju. On je dodao i da razumije i razočaranje Srba u selu Banje zbog nemogućnosti da se ta posjeta realizuje.

"Građani Drenice samo su pokazali da su bol i ratne rane još sveži. Međutim, kada se trudimo za mir i pomirenje, protesti i blokiranje puteva nam uopšte ne pomažu", naveo je Tači na "Fejsbuku".

NOVINARE GAĐALI FLAŠAMA

Albanci u mjestu Vojteš, na putu iz južne Kosovske Mitrovice ka Banjama, na barikadi od zapaljenih guma, gađali su flašama i novinarsku ekipu Tanjuga. Iako je bilo prisutno nekoliko policajaca, našim kolegama je rečeno da ne mogu da garantuju za njihovu bezbjednost.

Napadnute su i dvije reporterke Dojče velea, ali su uspele da se vrate ka sjeveru Kosova uz pomoć lokalnog stanovništva i policije. Sanja Kljajić i Elona Elezi parkirale su automobil srpskih registarskih oznaka kod Prekaza, gdje su se u tom trenutku nalazile jedinice Kfora. Kako je navedeno, poslije povlačenja međunarodnih snaga grupa od desetak demonstranata sa barikada ih je prijeteći okružila, govoreći da ih "provociraju" tablicama, i tražila od Sanje Kljajić da pokaže lične dokumente pošto ne govori albanski.

SEOSKE STRAŽE I MILANOVO OBEĆANjE

Milan Kovačević, iz sela Banja, poznat javnosti kao Milan sa šajkačom, koji je tokom prethodne Vučićeve posjete Kosovu poručio predsjedniku da ne napušta svoje mjesto i da mu je samo potreban traktor, potvrdio je danas da su se u noći pred dolazak šefa države oko sela čuli rafali, kao i da mještani svake večeri stražare, jer su okruženi Albancima sa svih strana, i da strahuju od krađa imovine, koje su učestale.

"Zahvalan sam na pomoći koju sam dobio, traktoru, kravama i ovcama, i ne namjeravam da napustim svoje selo. Hvala predsjedniku. Sve što je obećao on je ispunio. Ovde sam rođen i ovde ću ostati do kraja života", rekao je Kovačević.