Kako je saopštio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, do zemljotresa je došlo u 15.25 časova, prenosi makedonski Plus info.

Epicentar i ovog zemljotresa je bio u zapadnoj Makedoniji, 20 kilometara jugozapadno od grada Gostivara.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.9 in Republic of North Macedonia 41 min ago pic.twitter.com/v4A5h5xnsW

— EMSC (@LastQuake) November 11, 2020