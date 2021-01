Novi zemljotres na području Petrinje, osjetio se i u Banjaluci

Još jedan potres osjetio se oko 7:50 sati na području Petrinje i okolnog područja. Potres se prilično osjetio i u Zagrebu.



Seizmološki zavod Hrvatske javio je da je bio 4.2 po Rihteru.

Ovaj zemljotres se osjetio i u Banjaluci.

Iza stanovnika potresom pogođenih područja još je jedna teška noć. Tlo na potresom pogođenom području neprestano podrhtava.

