Novi detalji o ubistvu Jelene Marjanović

Izjave supruga ubijene pjevačice o njenom posljednjem džogiranju i nestanku na nasipu ne poklapaju se sa podacima baznih stanica koje su zabilježile kretanje njenog mobilnog telefona!

Novosadski Centar za forenzička istraživanja (CFI), koji je vodio privatnu istragu ubistva pjevačice Jelene Marjanović, ispitivao je i izjave njenog osumnjičenog supruga Zorana, koje je iznosio u javnosti neposredno nakon zločina. CFI je Marjanovićeve izjave potom upoređivao sa podacima prikupljenim iz baznih stanica koje su zabilježile kretanje Jeleninog mobilnog telefona uoči njenog nestanka, a potom došao do šokantnog otkrića.

"Analiza je pokazala da se Marjanovićeve izjave ne poklapaju sa rezultatima vještačenja baznih stanica. Veoma je važno naglasiti da se ove Zoranove izjave ne mogu koristiti pred sudom i nemaju značaja za krivični postupak. Međutim, mi smo analizirali sve da bismo pokazali da je on pričao različite priče", objašnjava direktor CFI Nenad Šipka.

On pojašnjava da je Zoran u jednom razgovoru za Kurir ispričao da je Jelena, uoči nestanka, jednom istrčala do kraja nasipa.

"Međutim, bazne stanice pokazuju da je ona došla na 600 metara od kraja nasipa, pa je onda počela da se vraća. To baca sumnju na njegovu izjavu, jer se postavlja pitanje kako je on mogao da ima saznanje o tome da je njegova supruga stigla do kraja rampe. Da li je možda vidio da ona dolazi do kraja nasipa", objašnjava Šipka.

Biciklista

Druga sporna izjava, po mišljenju CIF, priča je o susretu sa biciklistom na nasipu.

"Kada se ukrste podaci baznih stanica i naša analiza o tačkama kretanja, nemoguće je da biciklista nije vidio da se Jelena kreće ka spomen-ploči sa njegove desne strane. Ako je u tom trenutku prolazio, on je morao da vidi Jelenu, ako je ona bila tamo. Prema našim proračunima, biciklista se sa Zoranom i Janom sreo na 160 metara od spomen-ploče", dodao je sagovornik lista Alo.

Podsjetimo, CFI, na čijem je čelu Nenad Šipka, uključio su se u slučaj zločina u Borči nakon što su ih angažovali rođaci ubijene pjevačice iz porodice Krsmanović, koji su bili nezadovoljni tokom zvanične istrage.

Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Crvenki. Ona je kobnog dana otišla na trčanje sa suprugom Zoranom i ćerkicom Janom. Nesrećna žena nestala je tokom trčanja na nasipu, o čemu je njen suprug obavijestio policiju. Momentalno je otpočela detaljna pretraga, a tijelo je nađeno sutradan u kanalu koji se nalazi pored samog nasipa. Zbog ubistva Jelene Marjanović, posle 17 mjeseci uhapšen je njen suprug Zoran, koji je u pritvoru CZ proveo 10 mjeseci.