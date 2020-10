Nove mjere od sutra u ponoć, na svadbama i sahranama do 30 ljudi

Šef nacionalnog štaba civilne zaštite Hrvatske Davor Božinović rekao je da će od sutra u ponoć stupiti na snagu nužne epidemiološke mjere koje se odnose na zabranu okupljanja.

"Donismo odredbu kojom se propisuje stroga mjera fizičkog distanciranja, dva metra u zatvorenim prostorima i 1,5 metar na otvorenim. Zabranjuje se održavanje svih okupljanja sa više od 50 lica, a na svadbama i sahranama najviše može biti 30 ljudi", rekao je Božinović na konferenciji za novinare.

Na ostalim privatnim svečanostima biće dozvoljeno okupljanje najviše 15 lica, a sportska takmičenja mogu se održavati samo bez publike.

Javna okupljanja mogu trajati samo do 22.00 časa, a svadbe do ponoći, do kada će trajati i okupljanja u ugostiteljskim objektima.

"Obavještenja o okupljanjima više od 30 lica moraju se dostaviti civilnoj zaštiti, kao i evidencija za sva okupljanja sa više od 15 osoba", rekao je Božinović.

Zabranjuje se prodaja alkohola od ponoći do 6.00 časova.

Obavezno je nošenje maski na otvorenom kad nije moguće obezbijediti distancu. Maske su obavezne i na grobljima, zbog praznika Svih svetih.

Mjere se određuju na 14 dana nakon čega će biti procijenjeno njihovo provođenje i donesena odluka i njihovom eventualnom daljem produžavanju.

Direktor Nacionalnog instituta za javno zdravstvo Krunoslav Capak i ministar zdravlja Vili Beroš istakli su da u cijelom svijetu raste broj novooboljelih, a Hrvatska je na sredini među evropskim zemljama.