Prijatelju, privredniku koji desetljećima krvavo radi i zapošljava ljude koje pošteno plaća, u haosu užurbanog poslovnog dana na krovu automobila slučajno je ostao novčanik s nekih 4.000-5.000 kuna (oko 1.300 KM).

Kada je izašao na Branimirovu, novčanik je pao s vozila, očito je naišao neki drugi automobil i pregazio ga, te je novac počeo letjeti ovom brzom gradskom saobraćajnicom u Zagrebu.

"Na snimku vidite pohlepne ljude kako s osmijehom grabe tuđu lovu, pritom, naravno, ugrožavajući sebe i druge jer to čine nasred Branimirove. Kaže da su ga spasili advokati Tomislav Zorić i Ivana Bahat, koji su se u prolazu nekako dočepali novčanika i nazvali ga te mu od razularene rulje uspjeli spasiti barem dokumente" napisao je Thomas Bauer, uz video na svom Facebooku.

I vlasnik novčanika se oglasio.

"Hvala Ivani Bahat i Tomislavu Zoriću koji je zaustavio saobraćaj na vrlo opasnoj Branimirovoj i spasio mi šest dokumenata, poslovnu karticu i dvije godišnje ulaznice za Dinamo. A ovima s videa neka je sa srećom" komentarisao je on.

Vozači su zaustavljali svoje automobile i trčali po cesti sakupljajući novčanice.

"Dakle, dno dna. Kakve ljudske spodobe, otimaju lovu, za novčanik i dokumente. Vjerovatno da se čovjek sruši kraj njih, ne bi niti reagirali, pomogli, samo nastavili dalje. Fuj. Ljudi su go*** i tačka", napisao je jedan muškarac komentarišući video, a većina je zgrožena pohlepom nekih Zagrepčana.

Inače, prema Krivičnom zakonu Hrvatske, "ko protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao", kazniće se kaznom zatvora do dvije godine. Međutim, ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika, počinioca očekuje zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Tako svako ko pronađe nečiji novac, a ne vrati ga ili ne preda u policiju, može završiti u zatvoru.

Ako neko pak zadrži manju količinu novca ili manje vrijednu stvar, Kazneni zakon za to predviđa kaznu zatvora do godine.

