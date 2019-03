Nova kokainska ruta ide preko Balkana, a evo zašto su se najveći dileri odlučili baš za ovaj put FOTO

Iako u Roterdam stiže skoro polovina kokaina koji koriste Evropljani, šverceri u namjeri da zaobiđu kontrole u najvećim lukama tovare usmjeravaju na istok.

Ta istočna maršruta, kroz Sredozemlje umjesto do obala Španije, Italije, Grčke, završava u Crnom moru u najvećoj rumunskoj luci Konstanci, što potvrđuje i nedavna zaplijena više od tone kokaina i hapšenje dvojice Srba osumnjičenih za krijumčarenje.

U Rumuniji uhapšena dvojica Srba zbog višemilionske zaplijene

"Luke na zapadu, sjeveru i jugu Evrope su 'razrađene' i dobro poznate krijumčarima. Ali i policijama i carinama, koje se trude da detaljno pročešljaju sumnjive kontejnere. Upravo zbog toga, šverceri kokaina nalaze nove puteve kojima drogu dopremaju na evropsko tlo. A kako je vladalo mišljenje da sa istoka Evrope ne dolazi kokain, šverceri su to iskoristili i velike pošiljke su počeli da šalju tom novom maršrutom", kaže sagovornik "Blica" blizak bezbjednosnim službama.

Interesantno je da veliki krijumčari kokaina, koji imaju razrađene šeme u Južnoj Americi ali i širom Evrope, do sada nisu povezivani sa Rumunijom i sa švercom narkotika koji stiže na obale Crnog mora. Istočne veze srpskih narko-dilera bile su sa trgovcima heroina koji je preko Bugarske stizao u Srbiju.

Grafila "puta kokaina"

"Narko-dileri prate tokove. Političke, ekonomske, saobraćajne. Sigurno je da su procijenili da im kad kokain stigne do rumunske obale mnogo lakše da ga prevezu do odredišta. A do Rumunije mora da prođe kroz cijeli Mediteran, Bosfor. Rumunija je u Evropskoj uniji i putevi ka zapadu, preko Mađarske, otvoreni su ka Austriji, Slovačkoj, Njemačkoj… Krijumčari smatraju da je 'glavna opasnost' jer se roba iz Rumunije mnogo manje kontroliše od one koja polazi iz sredozemnih ili severnomorskih luka i kamionima se transportuje širom Evrope. Rumunija na sjeveru se graniči sa Ukrajinom, a kokain preko te države može da se prokrijumčari do baltičkih zemalja i sjeverne Evrope", dodaje izvor "Blica".

Kokain je uglavnom sakriven među voćem, i to bananama, ali i zamrznutom ribom

Poslije zaplijene kokaina, izvanrednog kvaliteta, čija je vrijednost procijenjena na oko 300 miliona evra, tovari koji pristižu u crnomorske luke, ne samo u Rumuniju već i Bugarsku, koja je takođe u EU, sada će biti detaljnije kontrolisani, pa će krijumčari pokušati da nađu nove rute.

"Ovaj kokain ne bi bio otkriven da krijumčari nisu napravili grešku i izgubili dio tovara. Droga je prošla luku, nesumnjivo da će sada brodovi koji pristižu iz Južne Amerike, ali i iz zapadne Afrike, biti detaljnije kontrolisani", konstatuje sagovornik "Blica".

Protekle decenije rumunska policija je u dva navrata, oba puta u Konstanci, zaplijenila velike količine kokaina koji je brodom prokrijumčaren iz Južne Amerike. Prije deset godina oduzete su 1,2 tone kokaina otkrivenog u kontejnerima, koji je trebalo da završi u Španiji.

Rekordna zaplijena bila je u junu 2016, kada je u tovaru od 320 tona banana nađeno čak 2,5 tona kokaina čija je vrijednost procijenjena na čak 625 miliona evra. U toj akciji pored rumunske policije učestvovala je i američka DEA i španska Civilna garda. Kokain izuzetnog kvaliteta prokrijumčaren je iz Kolumbije, a trebalo je da završi na narko-tržištu Zapadne Evrope.