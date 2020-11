Njemački list Špigl: Hrvatski policajci tuku migrante prilikom pokušaja prelaska granice iz BiH

Osim svjedočenja migranata, objavili su i video na kojem se vide pretučeni migrant s strane granice BiH u mokrim pantalonama i bez cipela, i uniformisane osobe s druge strane.

Špigl je sproveo višemjesečno istraživanje u suradnji s Lighthouse Reportsom i rekonstruisali su put migranta Ibrahima, a razgovarali su sa još tri osobe s kojima je putovao.

Stories of violent #pushbacks of migrants at EU’s external border between #Croatia and #Bosnia are not new.

But for the first time masked men can be seen in action in a video. An investigation together with @derspiegel https://t.co/6aGguMM2Xm

