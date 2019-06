Rekonstrukcija tragedije: Ni stručnjacima nije jasno kako vozač nije kočio pri skretanju na benzinsku pumpu VIDEO

"Jutarnji" je uradio animiranu rekonstrukciju tragedije u kojoj su poginule dvije djevojčice, a dvije osobe teško povrijeđene.

Županijski sud u Sisku odredio je jednomjesečni pritvor vozaču kamiona Ivi Filipoviću, koji je na odmorištu auto-puta kod Novske izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije djevojčice, a dvije žene su teško povrijeđene.

Sud je mjeru istražnog zatvora odredio na prijedlog tužilaštva zbog krivičnog djela izazivanja saobraćajne nesreće u saobraćaju, za šta je predviđena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Alkotestom je ustanovljeno da vozač nije bio pod uticajem alkohola.

Hrvatski mediji prenose da je Filipović porijeklom iz Tuzle, da ima 40 godina iskustva kao profesionalni vozač, te da je vozio za preduzeće "Marin promet".

I najiskusniji stručnjaci koji imaju dugo iskustvo uviđaja i vještačenja saobraćajnih nesreća kažu da ne mogu objasniti što se dogodilo 59-godišnjem vozaču da je bez kočenja i s punom brzinom s autoputa skrenuo na benzinsku stanicu. Dio odgovora policija će dobiti iz toksikološkog vještačenja jer će se analizirati je li u krvi bilo lijekova ili opojnih sredstava koji su mogli uticati na njegovu sposobnost upravljanja vozilom. Zatražiće se i njegov zdravstveni karton kako bi se utvrdilo boluje li od kakvih bolesti.

Policija je već na mjestu nesreće od vozača oduzela mobitel i ustanovila da je razgovarao sat vremena prije nesreće, a pet minuta nakon stravične nesreće zvao je svog poslodavca. Policija će u saradnji s teleoperaterima pokušati ustanoviti je li vozač možda u trenutku nesreće tipkao SMS poruku, koristio internet ili pregledavao neke sadržaje na mobitelu.

Jer, niko od saobraćajnih stručnjaka ne može objasniti zašto vozač s 30-godišnjim iskustvom i u trenutku kad je vidio da će udariti u vozila nije ništa udario da spriječi nalet na grupu ljudi, među kojima su bili školarci na odmorištu.

Doduše, na fotografijama se vidi trag od gume, što bi upućivalo na to da je ipak kočio, ali da je sve to uradio prekasno. Kako sprenosi "Jutarnji", u proteklih deset godina policija ga je evidentirala samo zbog tri saobraćajna prekršaja, i to zbog neznatnog prekoračenja brzine, nevezanja pojasa i prekršaja vezanog uz tahograf. Na uviđaju je ustanovljeno da se vozač prije nesereće odmarao četiri minute manje od propisanog vremena, ali i to je praktično neznatan prekršaj.

KAMION KOJI JE USMRTIO DVIJE DJEVOJČICE BIO ISPRAVAN

Kočnice, tempomat, svi vitalni dijelovi kamiona koji je u petak usmrtio dvije djevojčice, a dvije djevojke teško povrijedio na odmaralištu pored auto-puta kod Novske, bili su ispravni, utvrđeno je u kutinskoj Stanici za tehnički pregled u prisustvu policijskih vještaka iz Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Nisu radila samo svjetla koja su uništena u naletu na druga vozila, ali sve ostalo je na kamionu bilo ispravno, piše "Jutarnji list".

List navodi da je očitavanjem digitalnog tahografa ustanovljeno da je vozač od trenutka kad je krenuo s odmarališta kod Županje prešao 140 kilometra i da je stalno vozio brzinom od 90 kilometara na čas, sve do trenutka udara u automobil.

Upravo taj podatak, navodi "Jutarnji", ukazuje da je vozač sve vrijeme koristio tempomat, jer je nemoguće da bi nogom na papučici gasa cijelim putem održavao istu brzinu.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke saopštili su da se teška saobraćajna nesreća dogodila juče kada je vozač kamiona, zagrebačke registracije, ušao na odmorište auto-puta neprilagođenom brzinom i udario u automobil zagrebačkih registarskih oznaka.

Kamion se potom nastavio dalje kretati kroz prostor benzinske pumpe, gdje je naletio na 26-godišnju i 28-godišnju ženu, koje su od siline udarca teško povrijeđene, nakon čega je udario u dvije 14-godišnjakinje, koje su preminule.

Teretno vozilo je potom udarilo u parkirani automobil registracija BiH i sletjelo na travnatu površinu, gdje se zaustavilo.