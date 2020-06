"Nezapamćen zločin vlasti": Odricanje od Svetog Vasilija Ostroškog u ime Hašima Tačija

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nazvao je rušenje konaka manastira kod Svetog Vasilija na Briskoj gori kod Ulcinja “nezapamćenim zločinom sadašnjih vlasti“. Dodao je i da to nije samo zločin protiv te crkve i toga manastira.

- Time se skrnavi ovaj ćivot Svetoga Vasilija Ostroškoga i gradi se budućnost Crne Gore i njene zajednice na mržnji protiv Svetog Vasilija Ostroškog. Lišava se vlast Crne Gore blagoslova Svetog Vasilija Ostroškog. Počeli su sa tim zločinom kada su uhapsili našeg Vladiku Јoanikija i sveštenike u Nikšiću i nastavljaju taj zločin protiv naroda, zločin protiv Crne Gore, zločin protiv Svetoga Vasilija Ostroškoga, lišavajući sebe i Crnu Goru njegovog blagoslova -rekao je on i dodao da ovim činom vlast zadobija prokletstvo Svetog Vasilija.

Nakon liturgije, koju je služio jutros sa sveštestvom u manastiru Ostrogu, mitropolit je istako da je Sveti Vasilije već 350 godina bio i ostao živi svjedok istine Božje i iscjelitelj od laži i obmane, od lažnih znanja i lažnih učenja.

- Naročito je on to sada, u ovom trenutku kada vlasti ove države ruše manastir Svetog Vasilija na Briskoj gori kod Ulcinja, koji je nedavno ustanovljen, kada Sveti Vasilije gradi ljudske duše i obnavlja, svuda u svijetu pa i ovdje. I kada priziva na bratsku ljubav i slogu sve, bez obzira da li su oni pravoslavni ili nepravoslavni – u tom trenutku događa se ovaj zločin sadašnje vlasti, zločin nezapamćen - rekao je Mitropolit crnogorsko-primorski.

Podsjetio da su Turci u vrijeme vojvode Mirka Petrovića pokušali da razore ovu svetinju.

- To se i danas događa sa moštima Svetoga Vasilija i sa svetinjom Svetoga Vasilija. Isto ono što se događalo i kasnije, kada je pustošena ova svetinja i razarana .- to se događa i danas. Isto ono što se događalo u toku Drugog svetskog rata, kada je ovde od bratoubilačke ruke bratska krv zalila ćivot Svetoga Vasilija. To se, evo, i dan-danas događa blagodareći ponašanju ove vlasti koja je antibožna, koja na laži, a ne na istini, gradi budućnost Crne Gore - naglasio je vladika.

Kazao je da ti “bezumnici i nesrećnici, i izdajnici Crne Gore, na rušenju te ljubavi, grade budućnost Crne Gore“.

- Može li se budućnost Crne Gore graditi na gaženju po moštima Svetoga Vasilija Ostroškog i na gaženju njegovih zavjeta, na gaženju i na uništavanju njegovih svetinja? Ništa se do sada u Crnoj gori nije gradilo na taj način. Neće ni ovo. I ovo će propasti i ta vlast takva. Ona nije da opstane nego da propadne. I da propadne sve što je nezdravo, što je nečisto, što je zagađeno mržnjom. I da duh Svetoga Vasilija, duh Svetoga Petra cetinjskoga, duh ljubavi Božje, ljubavi bratske, i zajedništvo istinsko i pravo napreduje - istakao je on.

Rekao je da je dozvolom ove vlasti, sa njenom saglasnošću, Hašim Tači, jedan od najvećih terorista savremenoga svijeta, postao počasni građanin Ulcinja.

- Ta i takva vlast, koja podržava terorizam i teroriste, ruši svetinje u ovom trenutku, svetinju Svetog Vasilija Ostroškog, apostola mira i ljubavi, koji neprekidno priziva sve ljude i sve narode oko svojih svetih moštiju. I svi se oni ugrađuju u njegove svetinje na ovim prostorima i svi se ugrađuju u tu njegovu obnavljanu svetinju na Briskoj gori kod Ulcinja - kazao je Vladika Amfilohije.

- Daj Bože da se ova vlast, ili iscijeli od toga opakoga i otrovnoga sjemena ili neka je Sveti Vasilije ukloni da ne zagađuje ovaj narod zlom, mržnjom, bratoubilaštvom i bogoubilaštvom - zaključio je Mitropolit Amfilohije.