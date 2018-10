Ne tucite više migrante

Savjet Evrope zatražio je od Hrvatske da zaustavi kolektivno protjerivanje i policijsko nasilje nad ilegalnim migrantima, piše Indeks.hr.



Domaće i strane nevladine organizacije već mjesecima optužuju hrvatsku vladu za nehuman odnos snaga bezbjednosti prema migrantima s Bliskog istoka koji preko Hrvatske pokušavaju da stignu do bogatijih zemalja zapadne Evrope. Zagreb te optužbe odbacuje, tvrdeći da ima jednu od najobučenijih evropskih policija koja profesionalno čuva granice EU.

Međutim, povjerenica za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović više vjeruje domaćim aktivistima, UNHCR-u, ocjenjujući informacije nevladinog sektora "dosljednima i utemeljenima".

"Pozivam hrvatske vlasti da otvore hitne, dosljedne i nezavisne istrage svih zabilježenih slučajeva kolektivnog protjerivanja i navoda o nasilju nad migrantima, kao i ostalih krivičnih djela poput krađe, kao i da poduzmu sve nužne mjere kako bi se takvo ponašanje zaustavilo i spriječilo", napisala je Mijatović u pismu premijeru Andreju Plenkoviću.

"Takođe, pozivam vlasti da svima koji žele da zatraže azil osiguraju pošten postupak", dodala je.

Šta kažu podaci UNHCR

Prema UHNCR-u, Hrvatska je od početka 2018. kolektivno protjerala 2.500 migranata. Njih 1.500 prijavilo je da im nije bilo omogućeno da zatraže azil, a 700 se požalilo na premlaćivanje i na krađu novca i mobilnih telefona.

Zaštitnica građana Lora Vidović navela je u izvještaju za 2017. da vlada Hrvatske nije odgovorila na njene zahteve za informacijama o istragama o policijskom nasilju nad migrantima.

Mijatović u pismu premijeru kaže da je svjesna izazova s kojima se Hrvatska susreće, ali ističe i da svi napori u upravljanju migracijama moraju biti u skladu s vladavinom prava i obvezujućim međunarodnim pravnim načelima.

"To se posebno odnosi na apsolutnu zabranu mučenja te nehumanog i ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja prema članu 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima te zabranu kolektivnog protjerivanja koji se odnosi podjednako i na tražioce azila i na ilegalne migrante", rekla je Mijatović.

Zvaničnici negiraju

MUP Hrvatske ove godine je evidentirao 3.200 ilegalnih prelazaka granice, za četvrtinu više nego prošle godine.

"Ovo je jedna od najsposobnijih i obučenijih graničnih policija u Evropi sa 6.500 fleksibilnih i profesionalnih ljudi. Znamo da se nosimo s kriznim situacijama", tvrdi ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

"Hrvatski policajci rade po zakonu. Zakon je takav da policija štiti granicu od državnih migracija. Ne samo da je to hrvatski zakon, to je i šengenski zakon", istakao je on.