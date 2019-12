U danima neustavnih i bezumnih ataka vlasti, manipulacija, zloupotreba, pokušaja prikupljanja jeftinih političkih poena, zapaljivih izjava, produbljivanja podjela, širenja mržnje i razdora, pozdravljam jučerašnju izjavu barskog nadpiskupa Đonlešaja i današnju izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog, koji su pored izražavanja neslaganja sa usvajanjem ovakvog neustavnog Zakona o slobodi vjerosipovijesti, pozvali na mir, bratsku ljubav i slogu među ljudima svih vjera i nacija u Crnoj Gori, saopštio je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

"Đukanović, čovjek koji je promijenio sve moguće kape za ovih 30 godina, stari ideološki kameleon, stara svađalica, stara i oronula nacionalistička politička figura, pokušava uz pomoć svojih dobro poznatih pomagača da ponovo uvede Crnu Goru u duboku identitesku krizu, kako bi iz toga profitirali on i njegovi pomagači, a kako bi izgubili svi drugi, obični ljudi svih vjera i nacija, sve crkve, sve vjerske zajednice, jednom riječju svi koji neće da igraju namještenu ideološku utakmicu", kazao je Bečić.

On je naveo da "degutantno djeluje kada Đukanović udara na vjerske velikodostojnike koji pozivaju na razum, mir i slogu, poštovanje zakona i Ustava".

"Za razliku od njih koji su svoj život posvetili isključivo Bogu i narodu, koji nemaju materijalno bogatstvo, a sve što su stvorili ostavljaju narodu, bogatstvo njega, njegovog brata, sestre, sina i drugih povezanih lica se više ne može ni izmjeriti. Od džemperaša do milionera, od jedne kape do druge kape, od jedne države do druge države. Rezultat za njega uvijek novi milion na kontu, a za građane koje je međusobom sukobljavao, novi kredit u Acovoj banci, novi odlazak djeteta u bijeli svijet, novi otkaz, novi namet, nova teška socio-ekonomska zbilja. Čovjek koji na ovaj način vodi politiku mora znati da će ga stići sud naroda, sud istine, sud istorije i sud pokoljenja. Taj sud se ne može kupiti, uplašiti ili izbjeći, taj sud je stigao svakog diktatora, pa će i njega".

"Demokrate su napuštanjem Odbora zbog procesuiranja neustavnog Zakona i održavanjem date riječi u vezi sa tim, izjavama svih funkcionera, a posebno naše braće Dženana Kolića i dr Albina Ćemana, oštrim protivljenjem usvajanju ovog zakona i solidarisanjem sa ugroženima na svakom mjestu, pokazale kako se brani građanska Crna Gora i kako se odgovora na bezumne pokušaje Đukanovića i njegovih pomagača. Gospodo iz DPS-a, ne slijedite vođu koji je izgubio kompas, vođu koji luta, vođu koji ne zna što čini, zaustavite podjele, zaustavite širenje mržnje, tenzija i razdora među braćom i komšijama. Ovo je naša zemlja, ovdje treba sjutra zajedno sa živimo mi i naša djeca svih vjera i nacija. On će otići, ne idite za njim u slijepu ulicu. Ne može jedan čovjek biti važniji od naše države, naših građana i naše budućnosti. Kažite mu konačno da je kap prelila čašu i povucite neustavni i neodrživi Zakon o slobodi vjeroispovijesti", zaključio je Bečić.