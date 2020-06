Stižu prve reakcije, ljudi su zgroženi: 'Ovo je jezivo i uznemirujuće za sve, a ne samo za Srbe'

Fotograf Nikola Šolić u četvrtak je u Zagrebu, na Kustošiji, snimio i na svom Facebook profilu objavio prizor navijača Dinama koji drže natpis 'J**at ćemo srpske žene i djecu', uz slovo 'u' pretvoreno u ustaško.

Mladići koji pokazuju taj transparent uz to su okačili i HOS-ove zastave, a stoje na zidiću na kojem piše 'Dinamo svetinja'.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević komentarisao je sporni natpis.

'Ovo je jezivo i uznemirujuće za sve, a ne samo Srbe. Žalosno je vidjeti da su mladi u Zagrebu zadojeni tolikom mržnjom da pišu takve ogavne poruke uz povike „Ubi, ubi Srbina“. Nedavno je Srpsko narodno vijeće objavilo Bilten o istorijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u 2019. godine pun sadržaja poput ovog transparenta.

Nebrojeno puno puta smo upozoravali na poruke mržnje, o povicima na utakmicama, o grafitima koji postaju sve ogavniji. To je, nažalost, postalo toliko uobičajeno da to nije samo komunalni problem, problem policije i pravosudni problem, to postaje strukturnim problem društva. Sve je to rezultat relativizacije i normalizacije ustašluka i pokliča mržnje koji iz ovakvih poruka prelazi u fizičko nasilje', rekao je Milošević za N1.

Da među navijačima zagrebačkog Dinama uistinu ne manjka mržnje, primitivizma i necivilizirane rulje jasno je svima koji nisu zaslijepljeni mržnjom, ali pri svemu tome jučerašnja poruka zaista je rijetko viđeno divljaštvo, o čemu svjedoče reakcije stotina i stotina ljudi na društvenim mrežama, koji pozivaju policiju da pod hitno pronađu i kazne mržnjom opsjednute divljake iz Kustošijanske ulice.