Navijači Dinama zgrozili Engleze nacističkim pozdravom

Na internetu se pojavio snimak kako dio navijača Dinama na stadionu "Etihad" pozdrava visoko podignutom rukom, što veoma podsjeća na nacistički pozdrav iz Drugog svjetskog rata.

Ispod objavljenog snimka zaređali su se komentari zgroženih engleskih navijača koji traže oštru kaznu za navijače Dinama.

"Nadam se da će Dinamo kazniti ovog nacistu", stoji u jednom komentaru ispod videa.

"Sramota! Treba ih oštro kazniti! Ovo je jako tužno", napisao je drugi.

Neki su, međutim, stava da UEFA ima blag stav prema hrvatskom klubu.

"UEFA neće preduzeti ništa po tom pitanju. Znamo šta bi se dogodili da je ovo bilo na suprotnoj strani".

Some classy Dinamo fans at the Etihad this evening...@UEFA @gnkdinamo @ManCity#ChampionsLeague pic.twitter.com/Jq7YNWV1uf

— Jack Skelton (@Jackueoso) October 2, 2019