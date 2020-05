Nastavnica iz Podgorice dobila otkaz jer je rekla đacima da su Crnogorci - Srbi

Nastavnica fizičkog iz podgoričke Osnovne škole "Sutjeska" dobila je otkaz jer je đacima na času rekla da su Crnogorci zapravo Srbi.

Iz Ministarstva prosvjete Crne Gore potvrdili su da se ovaj slučaj dogodio prije tri mjeseca, ali su ga tek sada objavile "Dnevne novine", prenosi RTCG.

"U istoriji su se zvali Srbi, ovo su bili Srbi iz Srbije, a ovo Srbi iz Crne Gore. Pošto se Crna Gora odvojila kao ravnopravna država, niko ne voli da mu se ljudi po nacionalnosti zovu Srbi nego Crnogorci, iako nacionalnost kao crnogorska ne postoji… Crna Gora se odvojila, ima svoju državu i hoće da ima crnogorski jezik i crnogorsku crkvu. E, tu je problem, što ne možeš ti sada što je do juče bila Srpska pravoslavna crkva da kažeš da je to Crnogorska pravoslavna crkva. Ne možeš jer nije to crnogorska, već srpska pravoslavna crkva. Narod ne želi da ide u Crnogorsku pravoslavnu crkvu jer ta crkva ne postoji…Zato narod šeta…", rekla je, prema pisanju Dnevnih novina, nastavnica na času, objašnjavajući zašto nije dobar Zakon o slobodi vjeroispovesti.

Iz škole su takođe potvrdili da se slučaj dogodio, te da je sproveden disciplinski postupak zbog "zloupotrebe djece u političke svrhe", te da je nastavnica dobila otkaz zbog toga.

"Nekima smeta što se crkva zove Srpska, jer misle da je to srbijanska…E tu je problem, to nije srbijanska nego srpska, u koju smo svi do juče išli, i sad ako nas puste da potpišemo zakon (Zakon o slobodi vjeroispovesti) da sve što je crkveno postane državno, onda će i neke druge tačke u tom zakonu za koje narod nije informisan javno da se sporazumeju da tako bude do kraja i onda narod šeta, zato narod šeta. Ne može neko da ti kaže do juče se slavila slava Sveti Vasilije Ostroški, ili Sveti Ilija Prorok ili Sveti Luka i onda ti neko dođe i kaže ne, od sutra se to zove ovako. Ako je moj đed, tvoj đed, njen prađed slavio Svetog Arhangela Mihaila, on će cijeli život da slavi tu slavu, to je Sveti Arhangel Mihailo cijeli život, ne može neko da dođe i da ga prekrsti i da ti kaže to nije to. Ne možete da menjate nešto što su vaši korjeni. Neko pokušava da u to uvede politiku, a to nema veze sa politikom", rekla je, prema navodima Dnevnih novina, nastavnica.

Iz Uprave škole naveli su da su sproveli postupak utvrđivanja odgovornosti uz podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore, koje je "tražilo da se slučaj u potpunosti rasvjetli", poslije čega je prekinut radni odnos sa nastavnicom.

Slučaj je sada na sudu, pošto je nastavnica podnijela tužbu.

Iz Ministarstva prosvjete Crne Gore naveli su da je u školi "došlo do zapanjujuće zloupotrebe maloljetne djece u političke svrhe od jedne neodgovorne nastavnice". Dodaju da su "zato sve vrijeme bili podrška upravi u namjeri da iskoristi sva zakonska ovlašćenja kojima raspolaže i najrigoroznije sankcioniše takvo ponašanje, jer nam je zajednička dužnost da školu učinimo bezbjednim, a ne mjestom brutalne indoktrinacije".

Direktor škole Vesko Gagović kazao je da ne škola sprovela postupak u skladu sa zakonom.

"Došlo je do ozbiljnih prekoračenja ovlašćenja i zloupotrebe položaja od jedne nastavnice. U interesu je škole, odnosno djece, da se takve stvari ne dešavaju, ali i da se ovaj slučaj ne politizuje", kazao je Gagović.