Nastavljeno nezakonito otimanje imovine

Grupa manjinskih akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Atlas Mont", među kojima je i savjetnik predsjednik Crne Gore Petar Ivanović, pokušavaju da preuzmu imovinu Fonda, čime se nastavlja nezakonito otimanje imovine Duška Kneževića i "Atlas grupe" u Crnoj Gori, saopštili su danas iz ove grupe.

Iz "Atlas grupe" su naveli da grupa manjinskih akcionara, među kojima je i advokat Vanja Mugoš, zajedno potražuju više 1,5 miliona evra, te da pokušava da kroz izvršni postupak preuzme imovinu Zatvorenog investicionog fonda.

"U tome im pomaže Komisija za hartije od vrijednosti, koja je osujetila isplatu potraživanja tako što je zabranila prodaju imovine Fonda i otvorila mogućnost da manjinski akcionari preuzmu čitavu imovinu Fonda od većinskog vlasnika Duška Kneževića", napominju iz "Atlas grupe".

Iz ove gupe podsjećaju da je pred Privrednim sudom Crne Gore prethodno vođeno više postupaka po tužbama manjinskih akcionara Fonda, a da su potraživanja bila usmjerena i prema Fondu i prema društvu koje je upravljalo Fondom.

U saopšetnju se navodi da su zbog isplate njihovih potraživanja sa svim akcionarima napravljeni sporazumi, prema kojima je Fond trebalo da isplati sva potraživanja do decembra prošle godine, osim potraživanja prema firmama Blagote Radovića.

To potraživanje trebalo je da bude isplaćene do 1. juna ove godine i potraživanja troškova Vanje Mugoše, za koje je isplata bila dogovorena do kraja prošlog mjeseca.

Postupak je praćen odlukom Komisije za hartije od vrijednosti kojom je zabranjena prodaja imovine Fonda, što je bio jedini način da obezbijedi sredstva za otkup akcija.

"Zabrana prodaje akcija je određena proklamovanjem zaštite manjinskih akcionara i njihovog prava na otkup. Zbog te zabrane Fond nije mogao obezbijediti sredstva za otkup, te je prodaja cjelokupnog portfolia Fonda izgleda bila i jedini cilj manjinskih akcionara i njihovog punomoćnika", smatraju u "Atlas grupi".