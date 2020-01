NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je vlastima da narodni protesti neće stati sve dok ne bude povučen Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji predstavlja udar na Srpsku pravoslavnu crkvu /SPC/.

Mitropolit crnogorsko-primorski istakao je da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović "na čelu cijele priče oko donošenja zakona".

"Nema tu nikakve sumnje, Đukanović je na čelu cijele priče. Zato ja njega često puta i pozivam da ga krstim. Kada se krsti, biće mnogo mudriji, pametniji", rekao je mitropolit Amfilohije za "Vijesti".

Mitropolit je naveo da Đukanović pjeva o vječnoj Crnoj Gori, a ukida sve ono što je vječno u Crnoj Gori, na čemu je sagrađena.

"Nadam se u Boga da je to prolazna bolest i da će ponovo Crna Gora, i crnogorska vlast, da se vrati sama sebi, pameti svojoj, mudrosti, ono na čemu je sve sagrađeno od Svetog Jovana Vladimira do Svetoga Petra i Svetog Vasilija", rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski ponovio je da bi Vladi Crne Gore bilo "najpametnije da što prije shvati da nakon velikog narodnog otpora povuče zakon".

"To nije otpor politički dirigovan, nego to progovara iz bića naroda. Ovo će se nastaviti, nema nikakve sumnje, sve dotle dok oni taj bezumni zakon ne povuku. To nije nikakva pobjeda. To je pobjeda pravde, Božije istine, pobjeda izvorne, iskonske Crne Gore, Zete, Duklje. Pobjeda onoga što je najsvjetije u Crnoj Gori kroz vijekove", rekao je vladika Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski je naveo da Episkopski savjet priprema inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona, te podsjetio da su advokati iz Beograda već podnijeli zahtjev za ocijenu ustavnosti, na čemu im je zahvalio.

Upitan da li iza narodnih skupova i litija po crnogorskim gradovima stoje političke partije, kao što to dio opozicije sebi pokušava da pripiše, vladika Amfilohije je ponovio da to apsolutno nema nikakve veze sa politikom.

"Apsolutno nije politička priča. Ovo je priča iskonska, narodna priča i oni to treba da shvate i povuku bezumni zakon i donesu zakone kakvi se donose širom Evrope. To je jedini zakon takve vrste u Evropi", rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit Amfilohije ukazao je da se novim zakonom, osim otimanja Cetinjskog manastira i manastira Morače, stvaraju i uslovi za otimanje zemlje u Buljarici.

"To je u duhu ovoga zakona. Ne samo Buljarica, nego i sve druge svetinje", rekao je mitropolit crnogorsko-primorski.

Zakon o slobodi vjeroispovijesti predviđa da država postaje vlasnik svih vjerskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine ukoliko se ne utvrdi da je neka od vjerskih zajednica stvarni vlasnik.

Usvajanje tog zakona naišlo je na otpor vjernika SPC u Crnoj Gori zbog čega su organizovani masovni protesti širom zemlje, kao i u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj i Srbiji.