Napadnuta srpska djeca u Vukovaru: "Udari ga u glavu"

DELITE SNIMAK Dogodio se napad na srpske đake u Vukovaru. Nekoliko srpske dece je napadnuto od strane hrvatskih huligana ispred srednje škole Nikola Tesla. Razlog je "zato što su Srbi". Da li će hrvatski političari osuditi ovaj napad!? @nacionalna.straza_

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) on Oct 9, 2020 at 5:18am PDT