Nakon novog incidenta: Pupovac razmišlja da uskrati podršku Plenkoviću

Lider Samostalne demokratske stranke Srba (SDSS) u Hrvatskom, Milorad Pupovac, izjavio je danas za hrvatski Media servis da razmišlja o uskraćivanju podrške vladajućoj koaliciji, koju predvode HDZ i premijer Andrej Plenković.

Pupovac je rekao da je kao Dalmatinac duboko povrijeđen spaljivanjem lutke s njegovim likom u Kaštelu, kraj Splita prošlog vikenja, ocijenivši da je riječ o podsticanju na nasilje u atmosferi mržnje koju dozvoljava državni vrh. Potvrđujući da razmišlja o izlasku SDSS iz vladajuće koalicije, Pupovac je rekao: “To je bila reakcija koja je rezultat dužeg i ozbiljnog promišljanja nas kao članova vladajuće koalicije. Više je razloga za to i to je poruka koju smo morali poslati”.

Ranije danas Pupovac se u razgovoru za zagrebačku N1 tv osvrnuo na spaljivanje lutke s njegovim likom u nedjelju na karnevalu u Kaštel Sućurcu, istakavši, da je rekao, činjenicu da ni jedna stranka, ni član vlade nisu reagovali na taj događaj:

Niko ne treba apriori na prvi pogled da osuđuje da maškare ne smiju da ismijavaju ljude i pribijati ih na stub srama i simbolički spaljivati figure odbrane za tu godinu. Međutim, kada je riječ o toj tradiciji, ona se ne usmjerava na slabije i drugačije, na manjine, na migrante, na ljude drugačijih nacionalnih i vjerskih uvjerenja, već na one koji imaju moć, na biskupe, ministre, strane namjesnike, a sjedati na rudo onih koji šire mržnju prema pripadnicima drugih nacionalnih ili vjerskih manjina, to nije karneval”.

Ukazao je da je bacanje srpskog vaterpoliste u more i sad spaljivanje lutke s njegovim likom – govor mržnje: ” Nije kriva gomila i masa, već oni koji mijese svijest mase – vlast. Ne mislim samo na državnu, već mislim i na vlast crkvenu, medijsku i druge vlasti”, naveo je Pupovac, koji je i predsjednik Srpskog narodnog vijeća.

Upitan kakava je njegova odgovornost u svemu kao člana koalicioone vlade, Pupovac je rekao da je i ranije na takva pitanja davao odgovore koji nisu zadovoljili: “Danas ću vam reći – nema odgovora na to pitanje. Ne mogu braniti svoju poziciju, a sve dalje nije stvar mog promišljanja već stranačkog rukovodstva, previše se toga nakupilo. Orkestrirana kampanja za ratne zločine koju vodi jedan gradonačelnik i svi su je prihvatili… Ko ima obraza reći da ustaški pozdrav “za dom spremni!”, nije ustaški pozdrav i da to nije ista tradicija”.

A na pitanje gdje je granica preko koje neće preći, odgovorio je: “Mogu samo reći da sam stao na tu crtu, ali da je neću preći. Danas vam toliko mogu reći”. Komentarišući protest u organizaciji Hrvatskog društva novinara u subotu u Zagrebu, Pupovac je rekao: “Svako ko ne razumije poruku okupljanja, ili nije dobro informisan ili podcjenjuje poruke koje su odaslane s tog mjesta neka sada kaže da se ne koristi pravosuđe kako bi se obračunavalo s ljudima koji kritički pišu. Mi se gušimo u govoru mržnje. Kritičke i nezavisne medije sudovi sude samo tako, a ako se to ne vidi od vlade – mene kao člana vlade to jako zabrinjava”.