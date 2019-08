Najava krivičnih prijava svjedočanstvo nerazuma 

Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ocijenio je najavu Ministarstva kulture Crne Gore da će tužiti organizatore i učesnike humanitarnog koncerta "Za naše Kosovo i Metohiju", zbog "negiranja crnogorskog identiteta i nacionalizma" kao svjedočanstvom nerazuma crnogorskog ministra kulture Aleksandra Bogdanovića.

"To nije kultura, to je poricanje kulture, nekultura najgore vrste sa njegove strane. A nije prvi put da je tako uradio", rekao je mitropolit Amfilohije za Televiziju "Novi".

Mitropolit Amfilohije istakao je da poricati trobojku, a predstavljati se kao ministar Crne Gore ne spada u normalne stvari.

"`Tamo deleko` je pjesma koju pjeva sva Evropa, Englezi, Francuzi, Rusi. Zajednička pjesma sa one grobnice oslobodilaca Balkana od njemačko-austrougarskog ropstva na Zejtinliku. Biti protiv te pjesme u Crnoj Gori u ime Crne Gore? Koje Crne Gore? To nije Crna Gora mojih predaka, Petrovića, to nije Crna Gora, to je Montenegro", rekao je mitropolit Amfilohije.

Vladika Amfilohije izrazio je zaprepašćenost jer aktuelnoj vlasti u Crnoj Gori smeta održavanje humanitarnog koncerta za srpski narod na Kosmetu.

"Njima smeta humanitarni koncert za Kosovo i Metohiju, jer su oni ta družina, u koju spada i ministar Bogdanović, pljunuli na kralja Nikolu, odrekli se Crne Gore, odrekli se mučeničkih grobova iz 1912. i 1913. godine. Odrekli su se izvorne Crne Gore, odrekli su se Metohije koja je bila dio Crne Gore. Sramana priča je odricanje od Kosova i Metohije ove vlasti", rekao je vladika Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski podsjetio je vlast u Podgorici da su ključevi Kosova i Metohije i danas u Cetinjskom manastiru, kraj ćivota Svetog Petra Cetinjskog, gdje se čuvaju još od kada ih je patrijarh Gavrilo (Dožić) predao kralju Nikoli Petrović.

"I oni su sastavni dio i temelj Crne Gore. Vlast u Crnoj Gori se navodno bore protiv `velike Srbije`, a ustvari stvaraju `veliku Albaniju`", rekao je vladika Amfilohije.

Mitropolit Amfilohije naveo je da su ovih dana počeli i prvi napadi na svetinje Srpske pravoslavne crkve na Skadarskom jezeru u dijelu voda Crne Gore.

"Mati Fotina mi je javila juče iz Manastira Beške na Skadarskom jezeru da je došla grupa Albanaca iz Skadra, Amerike i drugih krajeva svijeta. Bili su kraj ostrva Beška i Manastira, došli su da pričaju kako to nije naše, nije SPC, nego albansko", rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit Amfilohije je naveo da je zaprepašćujući i podatak da država Crna Gora i njene institucije hoće da ruše Crkvu Svete Trojice na Rumiji.

"U ime čega i koga hoće da ruše? Ja to ne razumijem", rekao je mitropolit Amfilohije.

Humanitarni koncert "Za naše Kosovo i Metohiju" održan je u ponedjeljak, 12. avgusta, na Kanli kuli u Herceg Novom u okviru kulturne manifestacije "Trg od ćirilice", u organizaciji Fondacije "Delije", a povodom 800 godina samostalnosti SPC i 630 godina od Kosovske bitke.

Ministarstvo kulture Crne Gore najavilo je krivičnu prijavu protiv organizatora humanitarnog koncerta na kojem je Vlado Georgiev pjevao pjesmu "Tamo daleko".

Prijava je podnesena zbog, kako se navodi, kršenja niza zakonskih odredaba, isticanja simbola drugih država, skrnavljenja državne himne i političkih i nacionalističkih poruka.