Na mjestu gdje je ubijena četvoročlana srpska porodica osvanuo ustaški mural

Samostalna demokratska srpska stranka /SDSS/ oštro osuđuje one koji su ucrtali ustaški mural na trafostanici u Vukovaru i napominje da je u blizini tog dijela grada devedesetih godina prošlog vijeka ubijena četvoročlana srpska porodica Oluić.

Iz SDSS-a ističu da ustaški mural "baca u blato sve što je do sada svih ovih godina urađeno na normalizaciji međunacionalnih, međukonfesionalnih, te svih drugih odnosa u ovom gradu".

Proteklog vikenda na trafostanici je osvanuo grb HOS-a, koji su, prema riječima Srđana Milakovića, zamjenika vukovarskog gradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine, nacrtali navijači Fudbalskog kluba "Dinamo" uz dopuštenje gradonačelnika Ivana Penave.

Iz SDSS-a napominju da je simbol HOS-a sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni!" nacrtan u Budžaku, dijelu Vukovara koji vodi ka Vinkovcima i dalje prema Cerni, selu u kojem su pripadnici HOS-a sa ovim istim oznakama i pod ustaškim pozdravom ubili četvoročlanu porodicu Oluić.

"Ovi `umjetnici` možda to i nisu znali jer je, po savremenim shvatanjima, to `davno bilo`, ali onaj ko ih je usmjeravao mogao ih je i na to upozoriti. I ne sumnjamo da jeste, ali u stimulativnom kontekstu", piše u saopštenju SDSS-a.

Iz ove stranke navode da su navijači "Dinama", bez obzira na koronu, okupljajući se u većim grupama i ispijajući alkohol na javnim mjestima, dobacivali i prijetili građanima.

"To, nažalost, gradonačelniku i ostalima kojih ih i podržavaju, ali i finansiraju novcem poreskih obveznika, nije bilo dovoljno da ih zaustave", navode iz SDSS-a