Na Mirogoju služen pomen za ubijenu srpsku djecu sa Kozare

Na zagrebačkom groblju Mirogoj danas je služen pomen za 862 srpske djece sa Kozare koja su bila žrtve ustaškog terora u Drugom svjetskom ratu.

Pomenu su prisustvovale delegacije Gradskog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata iz Banjaluke, Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata iz Beograda i Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske.

Predsjednik Gradskog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata iz Banjaluke Dobrila Kukolj rekla je Srni da se ovakvi zločini ne smiju zaboraviti i da je pomen stradaloj kozarskoj djeci održan ispred zajedničke grobnice u kojoj su djeca sahranjena.

"Nekada je ovde bila ploča na kojoj je pisalo da je ovdje sahranjeno nekoliko stotina djece sa Kozare stradale 1942. godine. Zahvaljjući našem piscu Dušku Tomiću mi znamo da je riječ o 862 djece koje je on naveo u svojoj knjizi", navela je Kukoljeva.

Djeca-žrtve ustaškog terora sahranjena su u zajedničku grobnicu u to vrijeme na samom rubu groblja Mirogoj. Do postavljanja ploče to mjesto je nekada bilo obilježeno samo kao parcela 142.