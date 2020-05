Na Milovom brodu pronađeno 500 kilograma kokaina

Njemačka policija pronašla je pola tone kokaina na brodu "Budva" i uhapsila moreplovca Mladena Radulovića. Brod pripada kompaniji "Barska plovidba", koja je u većinskom vlasništvu države Crne Gore...

Mladen Radulović (45), pomorac iz Bara, uhapšen je u noći između petka i subote nakon što je na teretnom brodu "Budva", koji je bio usidren u njemačkoj luci Hamburg, otkriveno 500 kilograma kokaina! Brod na kom je nađena droga, vredna oko 50 miliona evra, pripada kompaniji "Barska plovidba", koja je u većinskom vlasništvu Crne Gore.

Prema pisanju njemačkih medija, kokain je prije mesec dana ukrcan u luci Santos u Brazilu i sakriven u mašini broda "Budva", koji je, inače, uz podršku Vlade Crne Gore i Ministarstva saobraćaja i pomorstva izgrađen 2014. godine.

"Brod je u Kazablanki istovario šećer, koji je prevozio iz Brazila i nastavio ka luci Hamburg, gdje je trebalo da utovari žitarice. Međutim, čim se usidrio, policija je ušla na brod i započela pretres. Ubrzo je kokain pronađen i odmah je uhapšen Mladen Radulović, jer su njegovi otisci pronađeni na narkoticima. Ostatak posade, koju čine 23 crnogorska mornara, zadržan je u pritvoru radi provjere", pišu tamošnji mediji.

"Zatečen sam ovim što se desilo, vjerovao sam da ovakve stvari ne smiju da se dese na brodovima na kojima se vijori crnogorska zastava", rekao je Tihomir Marković, direktor "Barske plovidbe"

Uprkos činjenici da je brod "Budva" u vlasništvu Crne Gore, a da je baš na njemu pronađena ogromna količina droge, niko se iz vrha crnogorske vlasti nije se oglasio da to prokomentariše.

Jedini koji je tim povodom dao izjavu jeste izvršni direktor kompanije "Barska plovidba" Tihomir Mirković, koji je naveo da je zatečen informacijom da je na brodu "Budva" zaplijenjeno pola tone kokaina.

"Obaviješten sam od zapovijednika broda "Budva" da je u kasnim satima i tokom noći izvršen pregled broda od strane njemačke policije i carine i da je pronađeno oko 500 kilograma droge, te da je uhapšen jedan pomorac. Zatečen sam ovim što se desilo, vjerovao sam da ovakve stvari ne smiju da se dese na brodovima na kojima se vijori crnogorska zastava. Nemamo drugih detalja, vjerujem da će nadležni dati izjavu tim povodom. Nadam se da se ovo neće odraziti na uposlenje broda i da će oni zaploviti dalje ka sljedećoj luci", rekao je Mirković.

Čiji je kokain?

U posljednjih nekoliko godina skoro da nije bilo velike zaplene kokaina u koju nisu bili umiješani crnogorski državljani. U većini slučajeva te zaplijene se vezuju za "poslovanje" dva kotorska kriminalna klana, "škaljarskog" i "kavačkog". To je nekada bila jedinstvena banda, koja se nakon nestanka 300 kilograma kokaina u španskoj luci Valensija 2014. godine pocijepala na dva klana, koji od tada vode rat do istrjebljenja. Nakon svake velike zapljene dolazilo je do krvavih obračuna dva kotorska zloglasna klana, u kojima je do sada ubijeno preko 40 osoba.

Raniji slučajevi

Inače, prije nešto više od dva mjeseca uhapšeno je jedanaest pomoraca iz Crne Gore, kada je zaplijenjeno čak pet tona kokaina i velika količina amfetamina skrivenih u brodu "Aresa" u Karipskom moru kod Arube! Procijenjena vrijednost droge iznosila je čak 500 miliona evra, a trebalo je da bude istovarena u Solunu!

Tovar na brodu "Aresa" ipak nije bio najveća otkrivena pošiljka crnogorskih kriminalaca. U junu prošle godine u američkom gradu Filadelfiji otkriveno je 20 tona kokaina na brodu "MSC Gajan", koji pripada jednoj švajcarskoj kompaniji, i tada su uhapšena četvorica crnogorskih pomoraca.