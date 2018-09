Montažna kuća nestala u nekoliko minuta

Jako nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom od preko 80 kilometara na sat, izazvalo je u ponedeljak haos u glavnom gradu Crne Gore.

Srećom, nije bilo ljudskih žrtava, ali je pričinjena velika metrijalna šteta. Podgoričaninu Dragoljubu Krgoviću izgorjela je kuća. Požar je izazvao spoj na kablovima za struju i u nekoliko minuta nestala je montažna kuća, stara skoro trideset godina u naselju Zagorič u Podgorici.

Četvorosobni dom Krgovića čitav je izgorio.

Sve se odigralo munjevitom brzinom. Dragoljub u to vrijeme nije bio kod kuće, ali u kući pored, velikoj dvospratnoj, bila je kćerka Ana koja ga je odmah pozvala i saopštila mu strašne vijesti. Naime, njihova kuća nalazi se u ulici bez imena i broja, pored trafostanice u Zagoriču. Jako nevrijeme koje je juče zahvatilo glavni grad Crne Gore nosilo je sve pred sobom. Vjetar je duvao 80 kilometara na sat, to se ne pamti. Nekoliko metara od njihove kuće, kabl od sto deset kilovolti dohvatio je stub "M:tela", i tu je nastao spoj.

"Tada je došlo do eksplozije od koje je jedna iskra bila dovoljna za kuću od borovine. Tu gdje su radnici "M:tela" kopali za svoje kablove i stub, tu je i podzemni kabl od struje i tako je plamen došao do nas", objašnjava Krgović.

"Sada mogu jedino sebe da tužim što ovo nisam osigurao. Šta ću... Najviše mi je žao djetinjstva i 28 godina provedenih u toj kući. Više nemam ni sliku te kuće. Svaka je izgorjela zajedno s njom", ispričao je.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković dolazio je juče nakon tragedije koja ih je zadesila, a dolazila je i komisija za procjene štete.

"Treba se svega sjetiti i znati šta je sve nastradalo. Obećali su da će pomoći koliko budu u mogućnosti. Mada, ja to i ne očekujem. Ja sam to pravio, ja ću to ponovo napraviti, ali ne mogu da prežalim uspomene koje su nestale na tom zgarištu", kaže Krgović.

I u naseljima Doljani i Masline, vatra je zahvatila pomoćne objekte. Veliki požar izbio je u Donjoj Gorici i mještani su spriječili dalje širenje vatre. Gorjelo je i kod Starih vinograda u Podgorici, a vatru su gasili i mještani i vatrogasci. Jak vjetar oborio je i više stabala na nekoliko lokacija u Podgorici. U noći između ponedeljka i utorka u podgoričkom naselju Siti kvart, između Rektorata Univerziteta Crne Gore i novog studentskog doma, izbio je veliki požar, u kome, srećom, nije bilo povrijeđenih. Veliki požar tokom noći je izbio i na Zabjelu i na njegovom gašenju bilo je angažovano 14 vatrogasnih vozila, a podgoričkim kolegama u pomoć su pritekle kolege iz Nikšića, Bara i sa Cetinja.

ZATVORENA MAGISTRALA

Zbog požara u krugu "Radoja Dakića" policija je juče zatvorila za saobraćaj magistralu prema Nikšiću od kružnog toka. Donja Gorica je u dimu, pokušavaju teškim mašinama da raskrče gomilu otpada. U krugu nekadašnje fabrike gore automobilske gume na auto-otpadu. Detonacije odjekuju, a vatra se proširila na nekoliko automobila sa auto-otpada. Gorjeli su i stari kamioni, frižideri, građevinske mašine...