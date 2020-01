U Centar za hitnu medicinu bjelovarske bolnice tokom novogodišnje noći primljeno je nekoliko alkoholizovanih osoba, među kojima i 21-godišnjaka s 4,9 promila alkohola u krvi.

- To je zaista velika količina alkohola u krvi, kada dolazi do zakazivanja organa i poremećaja svijesti. U takvu stanju je bio on - kazala je dr. Karmela Caparin, voditelj Centra za hitnu medicinu bjelovarske bolnice, za HRT.