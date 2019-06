Mladić u Hrvatskoj zapalio ambar da otjera nove vlasnike imanja 

Muškarac (27) iz Podravskih Sesveta zapalio je ambar na imanju do njegovog, jer ga je kupila romska porodica iz Đurđevca, i tom prilikom je pričinjena šteta od 5.000 kuna (oko 674 evra).

Indeks prenosi da je požar podmetnut prošle sedmice, a nakon istrage uhapšen je mladić za koga su mještani rekli da se najviše protivio doseljavanju romske porodice i da je prijetio da će da im zapali kuću.

"Ambar je polio benzinom i zapalio ga, a čak je u tom svom sumanutom pohodu govorio da će to činiti i dalje, jer ne želi Rome za komšije", ispričali su mještani Podravskih Sesveta.

Vlasnike zapaljenog imanja šokirao je postupak 27-godišnjaka, zbog čega razmišljaju da od bivše vlasnice zatraže povrat novca i otkažu dogovorenu kupovinu.

"Ako njemu smeta to što smo Romi, mogao je odmah kada smo došli da razgledamo imanje da popriča sa nama i da nam to kaže i mi ne bismo kupili kuću. Sad smo u strahu da će on ponovno da učini tako nešto, a imamo četvoro male djece i u strahu smo za našu bezbjednost", rekli su vlasnici imanja.