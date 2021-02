Mladić otvorio ilegalni hostel za migrante, prije toga u stanu snimani filmovi za odrasle

Sarajevski policajci svakodnevno otkrivaju osumnjičene koji izdaju ilegalni smještaj migrantima od kojih uzimaju veliki novac. Tako su nedavno sarajevski policajci izveli akciju u kojoj u jednoj stambenoj zgradi i ulici Čekaluša u naselju Mejtaš otkrili da je jedan muškarac u četvorosobnom stanu bukvalno organizovao ilegalni hostel.

Naime, ekipa policajaca iz PU Centar reagovala je, te su migranti izvedeni iz stana te je sve uredno prijavljeno nadležnoj inspekciji.

Muškarac koji je izdao smještaj migrantima naplaćivao je pet evra dnevno po osobi. Sve prostorije unutar stana bile su opremljene krevetima na sprat, gdje su migranti spavali. U ovoj akciji zatečeno je 10 migranata.

Međutim, tu se problem za stanare ove zgrade ne završava. Kako je policija istjerala migrante, oni su se sutradan vratili. Prema nezvaničnim informacijama policija ih je odvezna u kamp u Blažuj, međutim službenici IOM-a su rekli da nema mjesta, te su se isti dan našli na ulici.

Vodili ljubav na terasi

- Imamo probleme s tim stanom. I prije je tako bilo. Jednom su se u taj stan uselile dvije djevojke. Navodno regularan posao, kao neka kancelarija. Međutim, naveče imamo haos. Ljudi vode ljubav na terasi. Snimaju porno filmove i goli nosaju krevete, pa to je katastrofa bila. Ima to sve zabilježeno, mislim u policiji. Komšije su prijavljivale. Kad su te djevojke otišle, onda su u tom stanu organizirali vrtić. Zamislite 27 djece tu bude tokom dana. Ja živim ispod tog stana. Vlasnica je u Njemačkoj, a njen brat je napravio ugovor sa tim mladićem koji je migrantima izdavao stan. Oduzeo nam je i šupe, pa smo ga tužili. Dok smo mi bili na poslu, on je doveo majstore te su nam pregradili šupe – kazala je "Avazu" ogorčena komšinica.