Mitropolit Amfilohije: "Neka crnogorska vlast mene ubije, ali neka moj narod ostavi na miru

Što se nas tiče, Crkve Božije, mi se ponovo zaklinjemo da ne damo svetinje i naš narod će nastaviti sa sveštenstvom od Nedjelje svih svetih ponovo da služi molebne mira, bratske sloge i pomirenja u svim hramovima naše Crkve i u isto vrijeme da u tim krsnim hodovima obilaze gradove i da svjedoče.

Ovo je dio besjede arhiepiskopa cetinjskog mitropilita crnopgorsko-primorskog Amfilohija, u hramu Hrostovog Vaskrsenja u podgorici, povodom slave Vaseljenskog radija Svetigora, koju je prenio zvanični sajt Mitropolije Crnogorsko-primorske.

-Spreman sam kao mitropolit prije nego vlastodršci krenu u bezakonje da sa mnom urade ono što su uradili sa mitropolitom Joanikijem, Arsenijem i Danilom. Spreman sam, ako misle time da će nešto da zadobiju. Pozivam ih da ne muče moj narod i sveštenstvo, već da to riješe mojim likvidiranjem. Ja ih pozivam, te drugove i gospodu, pa neka urade to ako misle da time mogu da izliječe ovaj narod od tog opakog virusa kojim smo zatrovani još od vremena one bezbožne ideologije. Dakle od nedjelje svih svetih molebni za spas svetinja, za pomirenje, za bratsku ljubav i slogu nastavljaju se u svim našim hramovima i crkvama širom Crne Gore. To od mene narod traži i ja sam dužan da ih ispoštujem, kazao je na kraju besjede mitropolit Amfilohije.

- Nažalost oni koji su na vlasti nastavljaju da podržavaju taj zločinački zakon i tvrde da svetinje koje su ovdje građene od apostolskih vremena i od vremena Svetog Cara Konstantina i Carice Jelene ne pripadaju narodu već njima. Nadamo se da će Gospod prosvetiti razum onima koji upravljaju Crnom Gorom i da neće nastaviti onaj zločin nad vjernim narodom, nad sveštenstvom, nad episkopatom Srpske Pravoslavne Crkve u Crnoj Gori koji je započeo 1941 godine i nastavio se duhom bratoubilaštva koje je kulminiralo ubistvom Mitropolita Joanikija i 120 sveštenika a nakon njega suđenja Mitropolitu Arseniju Bradvareviću i rušenja Njegoševe kapele na Lovćenu za vrijeme Mitropolita Danila Dajkovića, koji se sa tom ranom i upokojio“, kazao je vladika Amfilohije istakavši da je rušenjem Njegoševe kapele tadašnja vlast uzela obraz Crnoj Gori.

Mitropolit je naglasio da su se svi nadali da će poslije devedesetih godina gonjenje i nasilje nad Crkvom prestati ali se taj progon opet povampirio i u naše dane:

I ja sam privođen na suđenje kao nasljednik prošlih mitropolita, uhapšen je vladika Joanikije sa 8 sveštenika. Evo i sada sveštenici u Baru su privođeni i kažnjavani samo zato što su služili službu Božiju i što su sa narodnom obavljali krsni hod – litiju, koja je svojstvena za Crkvu već dvije hiljade godina, a koja je kod nas otpočela na specifičan način prije godinu dana. Jedno moramo reći. Poslije godinu dana i zakletve da nećemo dozvoliti da se otimaju svetinje, mi to nastavljamo i nastaviće se ti krsni hodovi od Nedjelje svih svetih. To je znači iduća nedjelja. Nastaviće se ti sveti hodovi koji su hodovi mira koji pozivaju na bratsku slogu, na pomirenje braće, na zajedništvo, na ljubav, na iscjeljenje od onog najopakijeg virusa koji je ovdje vladao, virusa bratomržnje i bogomržnje“. On je dodao da se nadamo i u međunarodnu zajednicu da će pomoći da se taj virus bratomržnje i bogomržnje zaustavi u Crnoj Gori na kome ovi koji su na vlasti žele i dalje da vladaju, rekao je mitropolit Amfilohije, prenosi sajt Mitropolije.