Mitropolit Amfilohije: Kako ateisti da znaju šta je Crkva

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je danas da je bezumlje stvaranje crkve na osnovu državne ili bilo koje druge pripadnosti i da većeg nije bilo u ovdašnjoj istoriji.

- A čim se neko otuđi od Crkve, čim se obezboži, onda sve mijenja, mijenja i glavu i naciju. Tako to biva svuda u svijetu - naglasio je Njegovo visokopreosveštenstvo

Njegovo visokopreosveštenstvo je naveo da crnogorska vlast poziva na odricanja od Boga ljubavi i Crkve Božije, prenosi Mitropolija crnogorsko-primorska.

- Ova savremena crnogorska vlast poziva na stvaranje svoje satanske bezbožne crkve, bogoprotivne crkve koja je razapela Hrista i one pravde koju je primijenio Pontije Pilat prihvativši laži o Hristu i osudivši Ga na smrt i raspeće - ukazao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit je primijetio da je savremena pravda mnogo bliska toj pilatovskoj pravdi, "posebno ovdje kod nas u ovim prelomnim vremenima".

Njegovo visokopreosveštenstvo istakao je da je ovdje ponovo "Pilat vaskrsao, koji hoće da ubije Hrista Gospoda" i da "ljude liši Crkve Njegove".

- I među vama Bokeljima ima onih koji se sada odriču da nisu Srbi, da nisu pravoslavni, koji hoće svoju crkvu. Koju svoju Crkvu? Gdje je to bilo u istoriji da bezbožnik stvara crkvu! To samo može u ovoj bezumnoj, izbezumljenoj današnjoj Crnoj Gori. Bezbožnik da stvara svoju crkvu! To je đavolja crkva, to nije Božija Crkva - upozorio je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit ističe da je narod u Crnoj Gori, bez obzira kako se zvao uvijek pripadao jednoj svetoj sabornoj apostolskoj Crkvi Hristovoj, koja se kroz vjekove zvala Srpska crkva, naročito od vremena Svetoga Save.

On je istakao da ime Crkve nije bitno, već da je bitno da je ona jedna Božija Hristova Crkva, kao i to da nju ne može stvarati bilo ko zato što je nju stvorio sami Bog i ljudi koji su se krstili u ime Oca i Sina i Duha Svetoga kroz vijekove.

- Nažalost, danas u ovoj našoj nikada nesrećnijoj Crnoj Gori, oni koji su obogotvorili Broza i Staljina, poveli bratoubilački rat 1941, pa nastavili do danas da vode to bratoubilaštvo, klanjali se Titu i partiji, sada proglašavaju Crnu Goru i svoju naciju za Boga i hoće Crkvu da pretvore u svoje božanstvo - rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit pita kako mogu ateisti da znaju šta je i ko je Crkva jer kad bi to znali onda bi, kako je kazao, znali da se ova Crkva, koja se danas zove SPC tako zove i u Francuskoj, gdje ima Francuza koji joj pripadaju, zatim u Španiji.

- Niko njih ne tjera da budu Srbi, niti su oni to tražili, nego da budu pripadnici jedne svete saborne i apostolske Crkve. Јa jesam i Srbin, i jesam i Crnogorac, i moji su preci nemanjićku Moraču pripojili 1820. godine Crnoj Gori. Јesam i Crnogorac, ali sam, prije svega, ono što su bili svi moji preci. Šta treba da radim, da se odreknem đeda, predaka!? Kako to može da bude?! - naglašava mitropolit Amfilohije.

Mitropolit je napomenuo da, s druge strane, on ne poistovjećuje Crkvu sa srpstvom, ističući da su istinski pravi Srbi oni koji su kršteni, miropomazani, oni koji se pričešćuju tijelom i krvlju Hristovom.

Zapitavši koliko je onih Srba koji su pri Crkvi, koji su se vratili Crkvi, mitropolit je podsjetio da su Srbi u 20. vijeku bili nosioci bezbožništva.

Mitropolit je dodao da je i Ink jer ima svoju braću, kumove koji su Inki u Peruu.

- Najbitnije je da pripadamo jednoj svetoj sabornoj apostolskoj Crkvi Hristovoj, a nacionalno nek se osjeća ko kako hoće po mjestu gdje živi - naglasio je mitropolit.

Mitropolit je posebno naglasio da ovi kumrovački đaci, vaspitani u bezbožništvu, koji sada hoće da stvaraju neku Crnu Goru, hoće i hramove Kraljevine Crne Gore, koja je bila krštena jer su je stvorili crnogorski mitropoliti koji su svi bili Srbi.

- Oni su stvorili Crnu Goru krštenu, miropomazanu, koja se pričešćivala, a ne Crnu Goru Јosipa Broza i onoga što su uradili Franjo Јosif i taj njegov kaplar na Lovćenu. Montenegrini hoće Broza! I taj kaplar sada diriguje ovdje. Sve što rade je u tom duhu kaplara Franja Јosifa. Prvo su srušili Crkvu Sv. Petra na Lovćenu i počinili najstrašniji zločin i sada komite luduju po Lovćenu, a Njegoš je tamo utamničen - naveo je mitropolit.

On je istakao da je iz te srušene lovćenske crkve niklo 19 takvih crkava u svijetu i gradi se još jer, kako je naveo, ono što je Božije je neuništivo i ova "gospoda bi trebalo da shvate da se time ne gradi budućnost Crne Gore, već se razaraju njeni temelji".

- Razara se vjera istinska i prava kroz njihov pokušaj da stvore svoju nekakvu autokefalnu crkvu. Daj Bože da to shvate i ovi koje je vrijeme izbacilo na površinu da budu na vlasti u Crnoj Gori, da ne vode ovu Crnu Goru u bestragiju, u propast. Razorili su utrobu Lovćena, te svete planine, uhapsili Svetog Lovćenskog Tajnovidca i nije čudo što mene vode na sud i što su sada uhapsili i našega vladiku Јoanikija. Takva im je bespamet, nepamet - istakao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski ističe da oni misle da na lažima i duhu bratoubistva i bogoubistva stvaraju budućnost Crne Gore, te ukazuje da se na tome ništa istinsko i pravo nije stovrilo.

- Zato je bitno da se vraćamo Svetom Јovanu Bogoslovu i svima koji su naslijedili njega da svjedoče Hrista Boga - istakao je mitropolit Amfilohije.

Arhiepiskop cetinjski je izrazio nadu da će crnogorska vlast da se otrijezni od brozomore, najopakijeg virusa koji je harao Bokom i Brdima i Crnom Gorom, virusa bezbožništva.

- A čim je bezbožništvo, onda je odricanje od sebe i od svoga bića, imena i jezika i od svoga naroda - napomenuo je vladika Amfilohije.