Mitropolit Amfilohije: Đukanović Crnu Goru pretvara u satansku zajednicu

Predsjednik Crne Gore propovjeda satansku Crkvu i hoće Crnu Goru da pretvori u demonsku, satansku zajednicu, poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u liturgijskoj besjedi u Cetinjskom manastiru. „Bezbožnici koji se odriču ćivota Svetoga Petra Cetinjskoga i krštene Crne Gore i svih Crnogoraca, svih Srba kroz vijekove, hoće da stvaraju svoje satanske crkve“, rekao je on.

Vladika je ponovio da vlast danas ponovo skreće na bezbožni, satanski, antibožji, antihristovski put.

-To je ono što radi danas vlast u Crnoj Gori, seli Crnu Goru u skotsko mrtvilo, ništavilo, i u isto vrijeme temelji budućnost Crne Gore na bogoubilaštvu i bratoubilaštvu, na onome što je urađeno ovdje u vrijeme i poslije Drugoga svjetskoga rata. Na tome temeljiti budućnost Crne Gore to može samo neko ko je izgubio pamet, ko je satanizovan. Oni koji danas upravljaju sudbinom ovog naroda nastavljaju bezbožni, satanski put gonitelja Hristovih, put Pilata, put ondašnjih Jevreja koji su razapeli Hrista, put bezbožnika koji su utamničili Lovćenskog Tajnovidca. Oni tim putem hode odričući se puta kojim je krenuo ovaj narod i prostor još apostolskih vremena pa nastavio do i poslije Sv. Save, i nastavio Svetim Petrom Cetinjskim Čudotvorcem i Petrom Lovćenskim Tajnovidcem. Odričući se toga puta koji vodi u život vječni, kao i ćivota Sv. Petra Cetinjskoga, i pljujuću u suštini na Svetoga Petra Lovćenskog Tajnovidca, niko od njih, pa ni predsjednik Crne Gore, praktično do danas, nije došao u ove dane da uzme blagoslov od Svetoga Petra Cetinjskoga, jer on za njih ne predstavlja ništa, rekao je mitropolit.

Mitropolit Amfilohije smatra da predsjednik hoće Crnu Goru da ponovo povede bespućem. On je ipak izrazio nadu da će doći vrijeme da se Sveti Petar lovćenski tajnovidac izvadi iz tamnice Franje Josifa i njegovoga kaplara, koji su, svako u svoje vrijeme, srušili crkvu na Lovćenu i oskrnavili kosti ovog Božijeg ugodnika.

- I danas u ovo naše vrijeme ovdje se nastavlja to djelo Franje Josifa i njegovoga kaplara. I taj put kojim su oni hodili se proglašava za put Crne Gore, a to nije put već bespuće. To je satanski, demonski put koji razara i otuđuje ljude i narod od onoga puta koji vodi u život vječni. To je put smrti, put ništavila. Istinska, prava Evropa nije Franja Josif, ni Napoleon, ni Hitler i njihovi duhovni i moralni nasljednici, nego Evropa apostola Petra i Pavle, to je put svetih velikih episkopa rimskih Klimenta i Grigorija Dvojeslova, Benedikta Nurskijskoga, Sv. Franje Asiškoga, Evropa Šekspira i Danteta. To je Evropa, istinska, prava, to su evropske vrijednosti. Franja Josif, je tiranin i nasilnik, i kaplar koji je nastavio njegovo djelo i razorio sveštenu Crkvu Svetoga Petra Lovćenskoga Tajnovidca i utamničio njegove mošti u onaj paganski mauzolej, nisu evropske vrijednosti, a da nažalost njima sada hodi Crna Gora - zaključio je mitropolit Amfilohije.